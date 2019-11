« Kane doit rester ! »

C’est donc le grand retour de José Mourinho sur un banc de touche ! Le Special One est devenu hier le nouvel entraîneur de Tottenham, en remplacement de Mauricio Pochettino, limogé mardi soir. Et il s’est déjà mis au travail, dirigeant hier son premier entraînement à la tête des Spurs. Mais comment le Portugais a-t-il été convaincu par la direction du club londonien et notamment le président Daniel Levy ? Les journaux anglais pensent avoir la réponse ce matin. Selon le Daily Telegraph ou encore le Daily Express, tout ceci serait dû ou grâce à Harry Kane. L’attaquant anglais a la cote sur le marché, mais Mourinho a exigé qu’il reste auprès de lui si Tottenham voulait gagner des trophées. Demande acceptée et si l’on en croit les médias anglais, Kane n’est pas près de partir. Le Portugais aurait obtenu la garantie qu’il resterait au moins jusqu’en juin 2021.

Marca répond à la provocation de Bale

« Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre. » Voilà avec quoi Gareth Bale s’est affiché mardi soir dans son pays natal après la qualification de sa sélection pour l’Euro 2020. Une banderole et une photo qui depuis font polémique en Espagne et notamment du côté de Madrid. En effet, les médias pro-madrilènes ne tolèrent pas ce genre de provocation à l’égard du club et le font savoir. Pour As, Bale se met lui-même hors jeu et au fond du trou à Madrid avec cette provocation. La réaction des socios samedi contre la Real Sociedad pourrait tourner au pugilat. Marca, de son côté, y va plus fort et s’indigne de la portée de cette image sur le club. Alors, le média a décidé de répondre à Bale avec ce titre : « Irrespectueux. Déshonneur. Ingratitude. Dans cet ordre. » Le message est passé, mais va-t-il être entendu par Gareth Bale ?

Le Barça et le Bayern sur Pochettino ?

À peine limogé de Tottenham que Mauricio Pochettino fait déjà l’objet de rumeurs afin de rebondir rapidement. À en croire le Sun du jour, le technicien argentin serait déjà dans le viseur de deux cadors européens et non des moindres. Il s’agirait du FC Barcelone et du Bayern Munich. Les Blaugranas semblent au bout de l’histoire avec Ernesto Valverde, qui ne propose pas le jeu escompté. Alors que les Bavarois viennent de limoger Niko Kovac et font assurer l’intérim actuellement par Hans-Dieter Flick jusqu’à la trêve hivernale. Et justement cette pause entre décembre et janvier pourrait permettre aux Munichois de trouver un entraîneur digne du standing du Bayern et Pochettino aurait le profil. À suivre donc...