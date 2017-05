Messi au Barça jusqu’en 2022 !

Après quelques longs mois de négociations et le refus d’une première offre il y a quelques semaines, Lionel Messi aurait finalement trouvé un accord avec les dirigeants barcelonais pour prolonger son contrat. Selon les deux médias catalans Sport et Mundo Deportivo, un accord a été trouvé entre les différentes parties et il ne manque plus que la signature de l’Argentin. Ce nouveau bail devrait retenir la Pulga jusqu’en 2022. Les supporters barcelonais peuvent donc souffler et aborder ce mercato sereinement, reste à savoir quand la nouvelle sera officialisée.

15 M€ par an pour Conte à l’Inter

Si Antonio Conte brille pour sa première saison sur le banc de Chelsea et va certainement offrir le titre de Premier League aux supporters des Blues, l’hypothèse d’un départ cet été n’est pas écartée. Si le FC Barcelone est venu aux renseignements récemment, l’Inter semble avoir passé la vitesse supérieure dans ce dossier. En effet, le club intériste veut mettre le paquet pour convaincre le technicien italien de participer aux nouveaux projets des Milanais. C’est le Corriere dello sport qui parle de 15 millions d’euros par saison dans son édition du jour. Une somme qui serait également réservée à Diego Simeone, l’actuel coach de l’Atlético Madrid. Une chose est certaine, l’Inter veut frapper fort durant ce mercato estival.

Vinicius Junior proche du Real Madrid

Hier, le média brésilien Globoesporte annonçait la nouvelle. Le Real Madrid était tout proche de devancer le FC Barcelone dans le dossier Vinicius Junior. Ce lundi matin, le journal Marca est d’accord et y consacre même sa Une en signalant que le jeune brésilien est tout proche de signer en faveur des Madrilènes. Depuis quelques mois, les deux rivaux espagnols sont sur les traces de la perle de Flamengo, âgée seulement de 16 ans. Celui qu’on surnomme au Brésil "le nouveau Neymar" pourrait coûter environ 40 millions d’euros aux dirigeants du Real Madrid. En revanche, il est important de préciser qu’il ne pourra pas rejoindre son nouveau club avant l’été 2018, une fois qu’il sera majeur.