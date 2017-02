Agüero n’est pas une cible du PSG

La situation de Sergio Agüero à Manchester City attise les convoitises. L’international argentin a commencé les derniers matches des Citizens sur le banc des remplaçants, au profit de Gabriel Jesus, et les rumeurs de départ se font insistantes ces derniers jours. Le PSG se serait même positionné sur ce gros dossier, mais le Manchester Evening News apporte de nouveaux éléments aujourd’hui. Le Kun ne ferait pas partie des plans des dirigeants parisiens. La réponse est donc claire et nette, Agüero n’est pas une cible du Paris Saint-Germain.

De Gea versus Courtois

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid a coché plusieurs noms prestigieux pour remplacer Keylor Navas au poste de gardien de but la saison prochaine. Parmi ces cibles, deux d’entre elles se livrent un duel. David De Gea de Manchester United et Thibaut Courtois de Chelsea sont tous les deux courtisés par le club espagnol. Et ça tombe bien puisque, selon The Sun du jour, les deux hommes rêvent d’être le gardien numéro 1 du Real Madrid.

Le Bayern Munich accélère sur Nelsinho

Au Portugal, le journal O Jogo dévoile en exclusivité que le Bayern Munich accélère sur le dossier du jeune arrière droit de Benfica Nelson Semedo, également connu sous le surnom Nelsinho. Il fait donc office de priorité pour remplacer Philipp Lahm, qui a annoncé hier sa retraite en fin de saison. Le prix de la pépite portugaise, pistée depuis novembre dernier, est pour l’instant fixé à 40 millions d’euros, toujours selon les informations du quotidien portugais.