Une révolution à 255 M€ au Bayern Munich ?

Avec les départs programmés de Franck Ribéry et Arjen Robben et sans doute ceux de Mats Hummels et Jérôme Boateng, l’effectif du Bayern Munich va être sérieusement chamboulé l’été prochain. C’est pourquoi, comme le rapporte Sport Bild ce matin, les dirigeants bavarois pensent déjà à la révolution qu’ils vont devoir entamer dans les prochains mois. Mais cette révolution risque de coûter cher. Selon le média, on pourrait atteindre la coquette somme de 255 millions d’euros afin de dénicher les nouvelles stars du Bayern. Trois têtes d’affiche se dégagent déjà : Kai Havertz, le nouveau prodige du Bayer Leverkusen, Timo Werner, le buteur de Leipzig et Lucas Hernandez, le défenseur champion du monde l’Atlético Madrid. Du beau monde en perspective donc.

La presse anglaise pas tendre avec Manchester City

Manchester City a-t-il perdu le titre hier soir à Newcastle ? Selon la presse anglaise, cette défaite 1-2 signifie presque la fin des espoirs pour les Citizens. Surtout si Liverpool s’impose ce soir à domicile contre Leicester. Sept points pourraient séparer les deux clubs jeudi matin. Pour le Times, les hommes de Pep Guardiola ont vécu un véritable « cauchemar » à St James Park alors que pour le Daily Telegraph ils ont tout simplement été « étourdis ». Le Guardian et le Daily Mail se mettent à la place des Reds de Liverpool qui pourraient dire merci à Rafael Benitez qui avec ce succès a peut-être « offert le titre en cadeau » au club de la Mersey.

« Piatek, bang bang »

Deux matchs avec le Milan AC et déjà les gros titres de la presse italienne pour Krzysztof Piątek. Hier soir l’attaquant polonais a éliminé à lui tout seul le Napoli en quart de finale de la Coupe d’Italie. Lors de la victoire 2-0 des siens, il a inscrit un doublé et donc envoyé les Milanais en demi-finale. La Gazzetta dello sport a déjà trouvé un nouveau surnom à Piatek, le « Pistolero » avec ce titre « bang, bang, » en première page de son édition du jour. Pour le Corriere dello sport, c’était « Robocoppa » hier à San Siro, mélange pour un jeu de mots de Robocop et Coupe d’Italie.