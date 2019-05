Toute l’Europe s’interroge sur Kylian Mbappé

En France, la remise des Trophées UNFP avait lieu hier soir, et Kylian Mbappé a reçu les récompenses du meilleur espoir et du meilleur joueur de Ligue 1. Mais ce sont surtout ses déclarations qui font beaucoup de bruit. Expliquant qu’il voulait plus de responsabilités à l’avenir, il a ajouté : « peut-être au Paris-Saint-Germain, ou peut-être ailleurs avec un nouveau projet ». Des mots qui font beaucoup de bruit en France. Le Journal L’Équipe en fait sa une :« Mbappé le trophée de la phrase choc ». Pour Le Parisien, c’est surtout un coup de théâtre orchestré par Mbappé. On en parle également à l’étranger, en Espagne notamment avec Mundo Deportivo. « Mbappé émet des doutes sur son avenir », résume le média catalan. En Italie aussi, les mots du joueur du PSG font réagir. Pour la Gazzetta dello Sport, le jeune Kylian prend tout le monde à contre-pied. Même son de cloche du côté de l’Angleterre, le Daily Mail va jusqu’à parler de « bombe avant le mercato », en désignant Mbappé comme une cible du Real Madrid.

Kompany : « c’est le football que je veux enseigner »

En Angleterre, un sujet fait couler beaucoup d’encre : le départ de Vincent Kompany de Manchester après 11 ans passés au club. Même si c’est surtout de sa reconversion dont les médias parlent. Car le défenseur belge quitte l’Angleterre pour retourner chez lui dans son club formateur d’Anderlecht. La particularité de ce nouveau poste est qu’il aura la double casquette d’entraîneur-joueur. The Guardian rapporte justement une déclaration du futur coach, sur son entraîneur à City : « Pep Guardiola m’a redonné l’amour de ce jeu. City joue le football que je veux jouer. C’est le football que je veux enseigner », a-t-il affirmé. Pour le Daily Express, Kompany veut devenir le nouveau Pep. Enfin, le Sun nous apprend ce lundi qu’une pétition a été lancé, pour que le capitaine emblématique des Sky Blues ait sa propre statue au club.

La « honte finale » pour le Real Madrid

En Espagne, on parle beaucoup des Merengues, qui ont subi une nouvelle défaite pour leur dernier match de Liga, 2-0 contre le Betis. « Très insuffisant » juge Marca. Le quotidien ibérique ne semble pas vraiment satisfait de la performance du Real, qui a enregistré sa 12e défaite de la saison. D’après As, c’est « la honte finale ». Même la presse catalane s’empare du sujet, comme Sport qui parle d’un moment « historique », avec ce +19 comme un symbole. Car le Barça finit la saison premier avec 19 points d’avance sur le Real, bloqué sur la 3e marche du podium.