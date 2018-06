Yaya Touré enflamme la presse anglaise

Aujourd’hui, le magazine France Football frappe fort avec un entretien exclusif de Yaya Touré, qui dézingue celui qui était son entraîneur au FC Barcelone et à Manchester City, Pep Guardiola. L’Ivoirien déclare notamment : « Pep Guardiola a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il passe, je me pose donc des questions ». Et ces phrases résonnent jusqu’en Angleterre aujourd’hui. Yaya Touré et Pep Guardiola font la Une absolument partout de l’autre côté de la Manche. « Il brise le mythe Guardiola », peut-on lire dans le Daily Telegraph. Du côté du Daily Express et du Daily Star, on reprend essentiellement le mot « cruel » pour parler du coach espagnol. Ces déclarations risquent de faire jaser encore pour quelques jours...

L’AC Milan sur Falcao et Depay

En Italie, le mercato de l’AC Milan fait les gros titres. Dans Tuttosport, on apprend que Memphis Depay serait dans le viseur du club milanais. D’après le journal italien, les dirigeants promettraient le joueur de Lyon à son entraîneur Gennaro Gattuso. Dans La Gazzetta dello Sport, c’est une autre star du championnat français qui est associé à l’AC Milan. Il s’agit du Monégasque Radamel Falcao. Mais ce ne serait qu’un plan B selon le journal, qui parle d’Alvaro Morata comme la priorité en attaque.

Griezmann se fait attendre...

Enfin en Espagne, c’est l’international français Antoine Griezmann qui fait patienter tout le monde. « Tic Tac Tic Tac », retrouve-t-on à la Une du journal catalan Sport ce mardi. En effet, on attend toujours la décision du joueur de l’équipe de France. Quittera ou ne quittera pas l’Atlético Madrid cet été ? En tout cas, le quotidien dévoile aujourd’hui que les dirigeants du Barça restent confiants malgré les récentes informations de ABC qui disait que Griezmann avait pris la décision de rester.