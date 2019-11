« Trois minutes et l’éternité » pour Flamengo

La victoire en finale de Copa Libertadores de Flamengo face à River Plate fait grand bruit dans le monde du foot. Les Argentins ont pourtant mené au score à partir de la 14e minute, mais Gabriel Barbosa a réussi à égaliser à la 89e, avant de marquer le but de la victoire dans les ultimes secondes de la rencontre. Et avant de se faire expulser à la 95e minute, un scénario tout simplement dingue ! Extra Globo, journal brésilien, fête la victoire de Flamengo : « trois minutes et l’éternité », peut-on lire sur la couverture. Pour Olé, quotidien sportif argentin, le ton est bien différent. « Impossible d’être plus proche », se lamente le média. La rencontre fait aussi les gros titres au Portugal, car Jorge Jesus, le coach des Rouge et Noir, est lusitanien. Pour Record, « Jesus c’est grand » ! A Bola aussi a tenu à saluer le travail du technicien : « bonjour monsieur » titre le journal portugais.

La Vieille Dame toujours invaincue grâce à Dybala et Higuain

Du côté de l’Italie, les gros ont assuré. La Juve s’est imposée (3-1) alors qu’elle était menée au score par l’Atalanta. Sauvée par les buts d’Higuain et Dybala, la Vieille Dame est donc toujours en tête de la Serie A, et toujours invaincue. « À eux la Juve », s’enflamme le Corriere dello Sport. Tuttosport aussi est à fond, mais à fond derrière les Bianconeri. « Allez la Juve », titre le quotidien transalpin. De son côté, La Gazzetta dello Sport met avant les Argentins décisifs hier, Higuain et Dybala donc, mais aussi Lautaro Martinez qui a ouvert le score pour l’Inter, dans la victoire (3-0) contre le Torino.

Le Real se rassure, le Barça en plein doute

En Espagne, le Real s’est imposé (3-1) contre la Real Sociedad. Des « intrépides » madrilènes selon AS, qui ont renversé le cours du match, menés à la baguette par un grand Modric, buteur hier soir. Karim Benzema y est également allé de son but comme le rappelle Marca, lui qui est toujours le pichichi de la Liga. La Casa Blanca s’est donc rassurée avant la Ligue des Champions et le choc face au Paris Saint-Germain. En revanche, le rival barcelonais, lui, n’a pas vraiment été convaincant ce samedi. Les Blaugrana ont battu Léganes 2 buts à 1, mais sans faire bonne impression. Pour Sport, c’est une « victoire préoccupante ».