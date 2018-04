Arsenal concurrence le Barça...

En Espagne, on retrouve Antoine Griezmann à la Une de Sport avec ce titre : « Griezmann dit ’non’ à Manchester United, et laisse la voie libre au Barça ». C’est une information de la presse anglaise de ce week-end, du Sun plus précisément, approuvé donc par le quotidien espagnol. Ce même média qui ajoute dans ses pages intérieures que le FC Barcelone n’est pas le seul club sur la piste menant à Matthijs de Ligt (18 ans), la pépite de l’Ajax Amsterdam. Arsenal également voudrait s’offrir le défenseur néerlandais. Ce sera l’un des dossiers chauds de l’été !

...Et cible une pépite turque

Mais les Gunners ont de la suite dans les idées. Si le dossier de Ligt ne se concrétise pas, un autre jeune défenseur de talent serait ciblé. À la Une du journal allemand Bild, on apprend que le club anglais drague ouvertement Caglar Söyüncü, un défenseur turc âgé de 21 ans, qui évolue à Fribourg. Le quotidien parle même d’un prix de 34 millions d’euros pour le jeune joueur qui a disputé 22 rencontres de Bundesliga cette saison, à chaque fois titulaire.

Antonio Conte est furieux

En Angleterre, Dele Alli, pourtant critiqué ces dernières semaines, a largement contribué au succès de Tottenham à Chelsea (1-3) avec un doublé qui fait les gros titres de la presse anglaise. Chez les Blues, la défaite passe mal pour l’entraîneur italien Antonio Conte. En effet, le coach, interrogé après la rencontre, a exprimé sa frustration en regrettant les erreurs de ses joueurs sur des buts « stupides », a-t-il dit. Chelsea pointe à une triste 5e position en Premier League.