Griezmann aurait pris sa décision

En Espagne, Antoine Griezmann continue de faire les gros titres de la presse chaque jour. Et pour cause, son avenir est encore très flou. « Tout le monde est en attente de sa décision », titre le journal As, qui assure par ailleurs que l’Atlético Madrid fait tout pour le prolonger, alors que le Barça souhaiterait conclure le transfert dans deux semaines. Justement, la presse catalane, à l’image du journal Sport, affirme que le joueur doit annoncer sa décision de quitter le club colchonero dans les jours à venir. Pour le Barça ?

Arteta ou Henry pour Arsenal ?

En Angleterre, Arsène Wenger a donné sa première interview à un journal depuis son départ d’Arsenal, et c’est au Guardian. Une phrase retient l’attention du quotidien sur sa Une : « la question c’est : est-ce que j’ai toujours envie d’entraîner ? Est-ce que j’ai toujours envie de souffrir ? ». Autrement dit, le technicien français n’est peut-être pas prêt à reprendre tout de suite un nouveau club. Et pour le remplacer chez les Gunners, les discussions sont toujours en cours avec plusieurs prétendants. Et si le favori reste pour l’instant Mikel Artera, le tabloïd le Sun et Sky Sports affirment que Thierry Henry pourrait discuter avec le club dans les jours à venir.

Le PSG offre 7 M€ par saison à Buffon

En Italie, Gianluigi Buffon fait la Une absolument partout. Hier, en conférence de presse, il a annoncé son départ officiel de la Juventus à l’issue de la saison. Mais il n’a pas annoncé sa retraite. Selon La Gazzetta dello Sport et l’ensemble de la presse italienne, le gardien de 40 ans serait tenté par une dernière aventure. Et le Paris Saint-Germain lui aurait fait une proposition de plus de 7 millions d’euros nets par saison, pour un contrat de deux ans. Une nouvelle qui devrait faire tout particulièrement plaisir à Alphonse Areola.