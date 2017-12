Coutinho, Arthur ou Özil ?

Le mercato du FC Barcelone se précise de plus en plus... Si les pistes sont connues depuis de longues dates, les dirigeants barcelonais seraient enfin sur le point de prendre une décision d’après les informations du journal catalan Sport. Reste à savoir laquelle ? Quelle option offensive choisir entre Philippe Coutinho (Liverpool), Arthur (Gêmio) ou Mesut Özil (Arsenal) ? Selon le journal, Coutinho serait la priorité, tout comme cet l’été dernier. Et en cas d’échec, les deux autres joueurs sont envisagés en plan B. Par ailleurs, le recrutement du défenseur Yerry Mina (Palmeiras) est déjà plus ou moins bouclé, mais il y aurait un petit problème avec son passeport, toujours selon le journal espagnol Sport.

Moussa Dembélé envisage un départ

Ce fut l’un des dossiers de l’été et ce pourrait être l’un des dossiers de l’hiver. L’attaquant français Moussa Dembélé brille depuis deux saisons au Celtic Glasgow et la liste de ses courtisans s’allonge au fur et à mesure que le buteur fait trembler les filets. Ce mercredi, il fait la Une en Écosse, dans le journal Daily Record, en raison de ses dernières déclarations. Pour la première fois, il a admis qu’un départ était envisagé. « Mon plan est de rester ici, mais le plan peut changer », a-t-il déclaré... De quoi faire trembler les fans du Celtic.

Donnarumma repart au clash ?

« Donnarumma-Milan, comme un air de divorce », « Gigio, le chaos à partir de janvier ? », tels sont les titres du jour à la Une de la Gazzetta dello sport. On semble bel et bien reparti vers un clash entre le jeune gardien de but et l’AC Milan. Si le portier a signé un nouveau contrat l’été dernier au terme d’un bras de fer intense, il pourrait finalement être annulé ! C’est en tout cas ce que menace de faire son agent, Mino Raiola, toujours présent pour créer des problèmes quand la situation est un peu trop calme à son goût. Lui, et les avocats qui représentent "Gigio" évoquent une pression et une « violence morale » de la part des dirigeants milanais au moment de la signature du contrat... Affaire à suivre...