Accord FC Barcelone-Lenglet

Hier, Sport annonçait dans son édition du jour une accélération des négociations entre le FC Barcelone et le défenseur central du FC Séville, Clément Lenglet. Et bien, celles-ci semblent avoir abouti. Selon Mundo Deportivo, un accord aurait été trouvé entre les deux parties. Le Français rejoindrait la Catalogne que Samuel Umtiti prolonge ou pas son contrat avec les Blaugranas. La clause libératoire de l’ancien Nancéien est de 35 millions d’euros, soit rien d’insurmontable pour le Barça. Si l’arrivée se confirmait, les dirigeants barcelonais devront se pencher sur les cas de Thomas Vermaelen et de Yerry Mina, qui reculeraient dans la hiérarchie au profit du Français.

Joe Hart en veut à David Moyes

Petit coup de théâtre hier en Angleterre. Selon la presse anglaise, le sélectionneur des Three Lions, Gareth Southgate, a indiqué à Joe Hart qu’il ne serait pas retenu dans la liste des joueurs appelés à défendre les couleurs rouges et blanches en Russie le mois prochain. Le gardien de West Ham (prêté par Manchester City) ne serait même pas troisième dans la hiérarchie à son poste. Un crève-cœur pour lui dont il pense connaître le responsable. Il s’agit de son propre entraîneur en club, David Moyes. L’ancien coach de Manchester United ne lui a pas fait confiance à West Ham depuis son arrivée (cinq matchs en six mois), ce qui selon Hart lui a coûté sa place dans les 23. Une polémique qui enflamme la presse anglaise aujourd’hui, jour de l’annonce par Southgate de sa liste.

L’Inter Milan veut Gündogan

Dimanche, à l’Olympico, face à la Lazio Rome, l’Inter Milan jouera sa saison en pouvant décrocher une place pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Mais selon le Corriere dello Sport, les Intéristes joueront aussi leur mercato ce dimanche soir. À en croire le média, une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes permettrait aux Nerazzurri de se faire « un cadeau ». Le recrutement du milieu de terrain turc de Manchester City, Ilkay Gündogan. Cependant, reste à savoir si les Citizens seront d’accord pour lâcher leur joueur. Ce qui n’est vraiment pas sûr.