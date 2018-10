Eder, le retour du héros

Le Portugal est en joie. Le pays fête « le retour du héros Eder », comme le dit le journal Record. Les Portugais l’ont emporté facilement 3-1 en match amical contre l’Écosse. Mais la rencontre a été marquée par le retour d’Eder qui n’était plus apparu en sélection depuis octobre 2017, et surtout, qui n’avait plus marqué depuis la finale de l’Euro 2016 et son but victorieux face à la France. Un retour qui a inspiré la presse portugaise : « Regardez qui est revenu », titre le journal A Bola.

Un nouveau 9 pour prendre la relève au Barça

En Espagne, le Barça semble prêt à bouger. S’il se cherche un défenseur central pour palier la blessure de Samuel Umtiti, les Blaugranas voudraient également un numéro 9 pour se renforcer comme le révèle Sport. Selon le quotidien espagnol, le club a besoin d’un joueur pour prendre la relève de Luis Suarez. Et deux pistes sont mises en avant : celle de l’actuel meilleur buteur d’Europe Piatek, qui réalise un énorme début de saison avec le Genoa mais également celle de Nicolas Pépé, lui aussi en feu depuis la reprise avec le LOSC.

La Roja, à un point du carré final

La presse ibérique se tourne vers la rencontre de ce soir en Ligue des Nations qui opposera la Roja et l’Angleterre. Un match qui pourrait faire de l’Espagne la première équipe à sortir des groupes. En effet, comme l’explique le journal As, les Espagnols ne sont qu’à un point d’accéder au carré final de la Ligue A. Un match nul pourrait donc leur suffire. Du côté de l’Angleterre en revanche, c’est avec un autre regard que l’on voit cette rencontre. On s’inquiète de l’état de forme des Three Lions, et en particulier de son buteur Harry Kane. D’après le Daily Express c’est une Angleterre qui « court à vide » qui va affronter l’Espagne ce soir. Le Daily Mail a même peur d’un « burnout » de l’équipe nationale. Enfin, le Daily Star insiste lui sur les déclarations d’avant match de Sergio Ramos qui « va arrêter Harry Kane ». Le défenseur du Real Madrid a aussi avoué que Kane était « un attaquant fantastique » mais qu’ils allaient tout faire pour « maintenir sa pénurie de but. »