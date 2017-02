Dele Alli dans le viseur du Bayern Munich

Dans le Times du jour, on apprend que le Bayern Munich envisage sérieusement de frapper un grand coup sur le mercato d’été. Selon le quotidien anglais, le club allemand veut s’attacher les services de Dele Alli, la star de Tottenham. L’international anglais de 20 ans, également courtisé par le Real Madrid, risque bien d’être un acteur clé du prochain marché des transferts. Son transfert pourrait tourner aux alentours des 60 millions d’euros.

Guardiola veut remplacer Bravo par Ederson

Au Portugal, le journal O Jogo affiche le gardien du Benfica Ederson Moraes sur sa Une du jour. Pour la simple et bonne raison : Pep Guardiola et Manchester City auraient décider d’avancer les négociations pour recruter le portier brésilien, afin de remplacer Claudio Bravo, qui ne fait pas l’unanimité chez les Mancuniens. C’est également Pep Guardiola qui avait insisté à l’époque pour sa venue, quitte à pousser vers la sortie Joe Hart.

Lampard veut faire du cinéma

Hier, Frank Lampard a décidé de mettre un terme à sa carrière après 21 années de carrière. Le milieu de terrain est passé par West Ham, Swansea, Chelsea, Manchester City et enfin New York City FC. Ce matin, le Daily Star dévoile que la légende anglaise aurait déjà décidé de sa reconversion, il veut maintenant être une star du cinéma. Le tabloïd a titré : « la légende des Three Lions va à Hollywood ».