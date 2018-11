« Le problème Dembélé »

Dans la presse catalane, un joueur français fait les gros titres. Il s’agit d’Ousmane Dembélé qui n’en finit plus de faire parler de lui au Barça. Et selon Mundo Deportivo, il y a un problème Dembélé. Chez les Blaugranas l’indiscipline du joueur préoccupe. Jeudi dernier, malade, il n’est pas venu s’entrainer et il était tout simplement introuvable du côté du Barça. Sans nouvelle, le club a mis plus d’une heure et demie à le localiser. Ses retards devenus habituels énervent à Barcelone, la faute à un problème de maturité rapporte le journal catalan. Même son de cloche et même titre du côté du journal Sport. Le cas Dembélé fait décidément beaucoup parler en Catalogne...

Klopp espère que City va se faire punir

En Angleterre, les tabloïds sont déjà à fond sur le derby de Manchester qui aura lieu ce dimanche. Il faut dire que Jurgen Klopp, le coach de Liverpool a déjà choisi son camp comme le rapporte le journal Daily Star qui titre « Pas de pitié pour City ». En effet, l’entraîneur allemand a déclaré que si City avait vraiment brisé les règles du fair-play financier, alors il fallait punir les Citizens. Le Daily Express insiste lui sur les déclarations de José Mourinho, qui s’inquiète avant ce choc et qui a demandé à ses joueurs de « grandir », en particulier dans leur manière de préparer les matchs.

Le Mister, premier soutien de Mourinho

En Italie, Carlo Ancelotti a fait le show en conférence de presse hier soir comme le rapporte le Corriere dello sport. Interrogé sur José Mourinho et son geste en Ligue des Champions face à la Juve. Il a d’abord imité le Special One en mettant sa main à l’oreille et en demandant au journaliste de répéter sa question. Mais le Mister a ensuite repris son sérieux et défendu le coach portugais. « Après 90 minutes d’insultes, son geste ironique est compréhensible. Pour moi, on a tendance à sous-estimer les insultes », a-t-il déclaré.