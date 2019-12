Sané rêve du Bayern

Sport Bild lâche une information de poids au sujet du mercato en Allemagne. Leroy Sané, qui se remet doucement mais sûrement de sa blessure au genou contractée il y a quelques mois, souhaite toujours rejoindre le Bayern Munich. Mieux, l’international allemand espère pouvoir signer avec le club bavarois dès le mois de janvier, et ce, même s’il n’est pas encore prêt physiquement. Côté munichois, on imagine un transfert inférieur aux 150 M€ demandés durant l’été. Reste à savoir ce qu’en dira Manchester City.

Le Clasico du football

Ce soir, c’est soir de Clasico Barça-Real. Les deux premiers de la Liga s’affrontent dans un contexte social compliqué en Catalogne. En Espagne, le journal Sport a choisi son camp, et c’est surtout celui du sportif. « Que gagne le Barça, et que gagne le football », titre le quotidien. Mundo Deportivo de son côté rappelle que ce sera « plus qu’un Clasico ». Environ 3 000 agents de sécurité seront déployés aux alentours du Camp Nou, c’est dire. À Madrid, les médias comme Marca font un appel au calme avec cette Une où l’on voit Lionel Messi enlacer Sergio Ramos. « C’est n’est qu’un match de football. Mais c’est le meilleur des matches du monde », s’exclame le journal madrilène.

50 M€ pour l’Inter !

En Italie, c’est le mercato hivernal qui agite les journaux. La Gazzetta dello Sport dévoile le budget de l’Inter pour se renforcer. Les dirigeants milanais comptent investir 50 M€ sur le marché. Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol de Chelsea, est visé en priorité. Arturo Vidal (FC Barcelone) ou Rodrigo De Paul de l’Udinese pourraient être recrutés au milieu de terrain. Enfin, la surprise vient de Parme avec la pépite suédoise de 19 ans Dejan Kulusevski. Celui qui porte également la nationalité macédonienne est actuellement prêté par l’Atalanta, qu’il va falloir convaincre donc de le lâcher à un concurrent direct.