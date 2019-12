De grands moments de football se sont déroulés lors de l’année 2019 et c’est donc le moment pour faire un petit bilan. Dans les cinq plus gros championnats européens, la plupart des grandes équipes ont eu des dynamiques différentes. En reprenant les performances des 84 équipes ayant disputé l’intégralité des matches prévus cette année dans leur championnat national, nous avons établi un classement en prenant en compte l’ensemble des points obtenus au cours des douze derniers mois. Sans surprises, à ce petit jeu-là, Liverpool domine aisément toute concurrence. Les Reds ont réussi à obtenir 98 points sur 111 possibles. Un véritable tour de force. Ils devancent Manchester City leur rival en championnat qui compte 92 points sur l’année civile. Le FC Barcelone complète le podium avec 89 points.

Quatrième, le Paris Saint-Germain est le premier club français grâce à ses 83 points acquis depuis le 1er janvier dernier. Les Franciliens devancent la Juventus (5e), le Real Madrid (6e), le Bayern Munich (7e) et l’Atlético de Madrid (8e). Leader surprise de Bundesliga, le RB Leipzig arrive à une très belle neuvième place devant la sensation en Italie, l’Atalanta. Si on regarde les clubs français, on peut remarquer la très belle 12e place de Lille brillant dauphin du PSG l’an dernier et l’excellente 14e place de l’Olympique de Marseille qui dépend en grande partie de son bon début de saison. L’Olympique Lyonnais arrive en 17e position alors que le Stade Rennais se retrouve 28e et figure dans le top 30. Ce n’est pas le cas du dernier finaliste de la Ligue des Champions Tottenham. Les Spurs arrivent 37e avec 56 points juste devant leur rival historique Arsenal.

Liverpool au sommet, le PSG bien placé

Pour autant, ce classement n’est pas parfait et ne prend pas en compte les particularités propres à chaque championnat. En France, en Angleterre et en Espagne, on a joué plus de matches qu’en Italie alors que l’Allemagne est handicapée par la taille de son championnat (18 équipes). Nous avons donc établi un nouveau classement en prenant en compte le ratio de chaque équipe en championnat sur l’année 2019 et on peut remarquer quelques petites différences. Pas de changement dans le trio de tête puisque Liverpool domine encore plus ses poursuivants avec 2,65 points par match. C’est mieux que Manchester City (2,42 points par match) et que le FC Barcelone (2,28 points par match).

Le Bayern Munich en profite pour remonter à la quatrième place avec 2,21 points par match. La Juventus échoue à un souffle de la formation allemande avec ses 2,19 points par matches. Le RB Leipzig suit en sixième position et confirme une belle dynamique sur l’année 2019 avec 2,12 points par match. En septième place, on retrouve donc le Paris Saint-Germain, seul club français de ce top 10. Avec un peu plus de 2 points par matches (2,08), les Franciliens n’ont pas chômé et ont avancé à vitesse grand V. La huitième et la neuvième sont détenues par deux équipes italiennes, l’Atalanta et l’Inter Milan avec tout juste 2 points par match. Enfin, l’AS Roma arrive dixième avec un ratio de 1,97 point par match. Trois équipes échouent juste derrière le club de la louve avec 1,90, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid ainsi que le Lille OSC.

Le top 30 des meilleures équipes des 5 plus grands championnats sur l’année 2019 en nombre de points :

1) Liverpool 98 points +60 37 matches

2) Manchester City 92 points +65 38 matches

3) FC Barcelone 89 points +55 39 matches

4) Paris Saint-Germain 83 points +63 40 matches

5) Juventus 79 points +27 36 matches

6) Real Madrid 76 points +33 40 matches

7) Bayern Munich 75 points +62 34 matches

8) Atlético de Madrid 74 points +22 39 matches

9) RB Leipzig 72 points +48 34 matches

10) Atalanta 72 points +37 36 matches

11) Inter Milan 72 points +29 36 matches

12) Lille OSC 72 points +28 38 matches

13) AS Roma 71 points +24 36 matches

14) Olympique de Marseille 69 points +12 40 matches

15) Leicester 67 points +26 38 matches

16) Valencia CF 67 points +18 39 matches

17) Olympique Lyonnais 65 points +13 39 matches

18) Athletic Bilbao 65 points +11 39 matches

19) Borussia Dortmund 64 points +28 34 matches

20) Getafe 64 points +17 39 matches

21) Chelsea 64 points +9 38 matches

22) Lazio 63 points +25 35 matches

23) Bayer Leverkusen 62 points +22 34 matches

24) Manchester United 62 points +11 38 matches

25) Real Sociedad 62 points +10 39 matches

26) Séville FC 61 points +8 39 matches

27) Napoli 59 points +23 36 matches

28) Stade Rennais 59 points +8 39 matches

29) Burnley 59 points -10 38 matches

30) AC Milan 58 points +5 36 matches

...

32) AS Saint-Etienne 58 points +5 39 matches

...

35) Stade de Reims 57 points +6 38 matches

...

37) Tottenham 56 points +13 38 matches

38) Arsenal 56 points +8 38 matches

39) Montpellier HSC 56 points +8 40 matches

40) OGC Nice 56 points +2 39 matches

Le top 10 des meilleures équipes des 5 plus grands championnats sur l’année 2019 en terme de ratio :

1) Liverpool 2,65 points par match

2) Manchester City 2,42 points par match

3) FC Barcelone 2,28 points par match

4) Bayern Munich 2,21 points par match

5) Juventus 2,19 points par match

6) RB Leipzig 2,12 points par match

7) Paris Saint-Germain 2,08 points par match

8) Atalanta 2,00 points par match

9) Inter Milan 2,00 points par match

10) AS Roma 1,97 point par match