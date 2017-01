Un week-end encore, ce classement a une forte saveur française, puisque deux joueurs de Ligue 1 trustent les premières positions. Edinson Cavani est toujours en tête du classement du haut de ses 20 réalisations en 19 apparitions. Le goleador uruguayen pourrait même aggraver son avance s’il fait parler la poudre face à Monaco ce soir. Derrière lui, Alexandre Lacazette a marqué face à Lille, n’évitant pas la défaite lyonnaise, et affiche 18 buts en autant de participations en championnat.

C’est Teodorczyk qui signe la bonne opération du week-end, lui qui retrouve le podium. Buteur contre Westerlo, le joueur d’Anderlecht compte désormais 17 réalisations en 22 rencontres de Jupiler League. L’attaquant polonais des Mauves devance donc Aubameyang, qui était de retour de la CAN aujourd’hui. L’ancien des Verts a des statistiques impressionnantes, avec 16 buts en 16 rencontres.

Bas Dost poursuit sa folle ascension

On retrouve ensuite de nombreux joueurs à égalité à 16 buts. En plus de l’attaquant de Dortmund, Bas Dost, auteur d’un doublé avec le Sporting Portugal ce week-end, affiche lui aussi un superbe ratio d’un but par match (16 buts en 16 matchs). Luis Suarez a encore fait trembler les filets plus tôt dans la journée face au Betis, et a atteint ce total de buts en 19 apparitions en championnat d’Espagne.

Lionel Messi n’a d’ailleurs pas à rougir des performances statistiques de son coéquipier. Le quintuple Ballon d’Or a ainsi inscrit 15 buts en 16 matchs de Liga. S’il n’y a pas eu de Premier League ce week-end, Diego Costa est lui toujours bien positionné. L’Espagnol a fait trembler les filets à 15 reprises en 20 participations en Premier League lors de cet exercice. Edin Dzeko et Mauro Icardi, tous deux auteurs de 15 buts en Serie A en 20 apparitions, ferment la marche.

Le classement des meilleurs buteurs européens à 20h :

1. Edinson Cavani (29 ans/PSG/URU) - 20 buts en 19 matches

2. Alexandre Lacazette (25 ans/Olympique Lyonnais/FRA) - 18 buts en 18 matches

3. Łukasz Teodorczyk (25 ans/Anderlecht/POL) - 17 buts en 22 matches

4. Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans/Borussia Dortmund/GAB) - 16 buts en 16 matches

5. Bas Dost (27 ans/Sporting CP/P-B) - 16 buts en 16 matches

6. Luis Suarez (29 ans/FC Barcelone/URU) - 16 buts en 19 matches

7. Lionel Messi (29 ans/FC Barcelone/ARG) - 15 buts en 16 matches

8. Diego Costa (28 ans/Chelsea/ESP) - 15 buts en 20 matches

9. Mauro Icardi (23 ans/Inter/ARG) - 15 buts en 22 matches

10. Edin Dzeko (30 ans/Roma/BOS) - 15 buts en 22 matches