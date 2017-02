On arrête plus Edinson Cavani. Pas forcément dans un grand soir ce samedi à Dijon, l’attaquant du PSG a tout de même trouvé le chemin des filets en bon renard des surface qu’il est. L’Uruguayen affole les statistiques avec 22 buts en 21 matches de Ligue 1. Il creuse un peu plus l’écart en tête de notre classement des meilleurs buteurs européens puisqu’il possède désormais quatre réalisations d’avance sur son second. Il s’agit d’un autre acteur du championnat de France en la personne d’Alexandre Lacazette. Le Lyonnais aura à cœur de briller ce soir lors du derby contre Saint-Etienne.

Pour compléter le podium, Pierre-Emerick Aubameyang affiche maintenant 17 buts en autant de matches en Bundesliga. De retour de la CAN, le Gabonais n’a pas marqué le week-end dernier mais il s’est rattrapé ce samedi en convertissant une magnifique action d’Ousmane Dembélé. Le classement est ensuite très serré. Toujours avec 17 pions, Łukasz Teodorczyk suit de près le buteur du Borussia Dortmund mais le Polonais d’Anderlecht tire un peu la langue en ce moment. Il peut s’inquiéter car derrière, une vague de joueurs à 16 buts s’apprête à déferler.

Les Belges frappent très fort

On commence donc par Bas Dost à la 5e place. Le Hollandais a très bien entamé l’année 2017 mais il n’a pas réussi à marquer ce week-end lors de la défaite du Sporting à Porto. Lionel Messi le talonne avec ses 16 réalisations en 18 rencontres de Liga. L’Argentin a d’ailleurs fait parler la poudre ce samedi lors de la victoire du Barça contre l’Athletic. Juste derrière lui se trouve son coéquipier Luis Suarez mais il n’a pas joué face à Bilbao et n’a pas pu faire gonfler ses stats.

En fin de classement, deux Belges font leur entrée. Il y a d’abord Dries Mertens. Le joueur de 29 ans a été rayonnant ce samedi lors de l’éclatante victoire du Napoli à Bologne 7-1 où il a inscrit un triplé. Il en est à 16 buts en 21 matches de Serie A. Avec deux matches de plus, il y a aussi Romelu Lukaku. Le joueur d’Everton s’est offert un incroyable quadruplé lors du succès des Toffees face à Bournemouth 6-3. Pour fermer la marche, Diego Costa cale à 15 buts en 22 rencontres de Premier League. Malgré le succès de Chelsea face à Arsenal, l’international espagnol n’a pas marqué.

Le classement des meilleurs buteurs européens à 20h :

1. Edinson Cavani (29 ans/PSG/URU) - 22 buts en 21 matches

2. Alexandre Lacazette (25 ans/Olympique Lyonnais/FRA) - 18 buts en 18 matches

3. Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans/Borussia Dortmund/GAB) - 17 buts en 17 matches

4. Łukasz Teodorczyk (25 ans/Anderlecht/POL) - 17 buts en 24 matches

5. Bas Dost (27 ans/Sporting CP/P-B) - 16 buts en 17 matches

7. Lionel Messi (29 ans/FC Barcelone/ARG) - 16 buts en 18 matches

6. Luis Suarez (29 ans/FC Barcelone/URU) - 16 buts en 19 matches

8. Dries Mertens (29 ans/Napoli/BEL) - 16 buts en 21 matches

9. Romelu Lukaku (23 ans/Everton/BEL) - 16 buts en 23 matches

10. Diego Costa (28 ans/Chelsea/ESP) - 15 buts en 22 matches