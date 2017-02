Il n’en finit plus de marquer ! Le Parisien Edinson Cavani sort encore d’une semaine pleine. Auteur d’un but face à Lille en milieu de semaine, il s’est offert un doublé à Bordeaux vendredi soir. Ses statistiques sont pour le moins impressionnantes : 25 réalisations en 23 participations en Ligue 1. Et derrière lui, on retrouve un autre pensionnaire de Ligue 1, à savoir Alexandre Lacazette, buteur contre Nancy en semaine et contre Guingamp ce week-end.

Et on a un nouvel occupant sur le podium en la personne de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen a encore marqué ce week-end, un doublé même, face à l’Alavés. Il compte désormais 18 buts en 20 rencontres. Autre attaquant qui fait un sacré bond dans le classement ; Edin Dzeko. Le joueur de la Roma a inscrit trois buts sur les deux dernières rencontres du club de la capitale et en compte désormais 18.

Alexis Sanchez grimpe encore

Même s’il n’a pas marqué ce week-end lors de la défaite de son équipe à Darmstadt, Pierre-Emerick Aubameyang reste bien positionné, avec 17 buts en 18 rencontres de Bundesliga. Il voit cependant deux joueurs revenir à sa hauteur, à savoir Lionel Messi, encore buteur ce week-end, ainsi qu’Andrea Belotti, l’Italien ayant inscrit un doublé avec le Torino cet après-midi.

Alexis Sanchez, qui continue de porter Arsenal pratiquement sur ses épaules, fait son apparition dans le classement. Un top 10 dans lequel est toujours présent le Polonais Łukasz Teodorczyk, bien qu’il ait du mal à enchaîner ces derniers temps. Enfin, c’est Dries Mertens, intouchable avec Naples en ce moment, qui ferme la marche du haut de ses 16 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens à 20h :

1. Edinson Cavani (29 ans/PSG/URU) - 25 buts en 23 matches

2. Alexandre Lacazette (25 ans/Olympique Lyonnais/FRA) - 21 buts en 20 matches

3. Luis Suarez (29 ans/FC Barcelone/URU) - 18 buts en 20 matches

4. Edin Dzeko (30 ans/AS Roma/BOS) - 18 buts en 24 matches

5. Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans/Borussia Dortmund/GAB) - 17 buts en 18 matches

6. Lionel Messi (29 ans/FC Barcelone/ARG) - 17 buts en 19 matches

7. Andrea Belotti (23 ans/Torino/ITA) - 17 buts en 21 matches

8. Alexis Sanchez (28 ans/Arsenal/CHI) - 17 buts en 25 matches

9. Łukasz Teodorczyk (25 ans/Anderlecht/POL) - 17 buts en 25 matches

10. Dries Mertens (29 ans/Napoli/BEL) - 16 buts en 22 matches