Un nouveau dauphin pour Jonas. L’attaquant brésilien du Benfica Jonas conserve la tête de notre classement avec 33 buts en 28 matches de Liga Nos. L’ancien joueur de Valence notamment n’a pas disputé la dernière rencontre de championnat de sa formation pour cause de blessure. Son dauphin a changé d’identité. Lionel Messi occupe cette position. L’attaquant argentin du FC Barcelone a inscrit un triplé face à Leganés (3-1). Une performance qui lui permet d’intégrer le top 3 de notre classement avec 29 buts en 30 matches de Liga. Le dernier représentant du podium se nomme Mohamed Salah. L’attaquant égyptien était absent pour cause de blessure lors du derby de la Mersey devant Everton (0-0). Son bilan reste à 29 buts en 31 matches de Premier League en attendant son retour sur les pelouses anglaises.

Au pied du podium, le meilleur buteur de la Serie A Ciro Immobile améliore sans faire de bruit ses statistiques avec une nouvelle réalisation contre Udinese (1-2). Le joueur de la Lazio porte son total à présent à 27 buts en 28 matches de Serie A. Présents sur le podium la semaine dernière, Bafétimbi Gomis (Galatasaray) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) rétrogradent à la cinquième place avec des données similaires (26 buts en 26 matchs). Derrière ce duo inséparable, Bas Dost bénéficie des nombreux coups d’arrêts de ses poursuivants pour s’installer à la septième place (24 buts en 25 matches) en ajoutant un but avec le Sporting Club Portugal.

Un deuxième membre de la Serie A figure dans ce classement en la personne de Mauro Icardi. L’attaquant argentin de l’Inter Milan a vécu une semaine dernière compliquée avec aucun but lors du derby de Milan et devant le Torino (1-0). Malgré cette inefficacité, il pointe à la 8e place avec 24 buts en 27 matchs de Serie A. Dans le même contexte, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani se classe 9e avec 24 buts en 28 matchs. Auteur d’un incroyable raté à Saint-Etienne (1-1), sa disette se prolonge en Ligue 1. Un troisième larron Harry Kane (24 buts en 31 matchs) se trouve dans la même spirale. Depuis son retour sur blessure, il enchaîne un nouveau match sans but avec Tottenham à Stoke (1-2). Pourtant il ambitionne de rattraper Salah. En attendant son réveil, l’international anglais ferme la marche.

Le classement des top buteurs au 09 avril à 22h

1.Jonas (34 ans/Benfica/BRÉ) – 33 buts en 28 matches

2.Lionel Messi (30 ans/FC Barcelone/ARG) – 29 buts en 30 matches

3.Mohamed Salah (25 ans/Liverpool/ÉGY) – 29 buts en 31 matches

4.Ciro Immobile (28 ans/Lazio Rome/ITA) - 27 buts en 28 matches

5.Bafétimbi Gomis (32 ans/Galatasaray/FRA) – 26 buts en 26 matches

5.Robert Lewandowski (29 ans/Bayern Munich/POL) – 26 buts en 26 matches

7.Bas Dost (28 ans/Sporting Club Portugal/PBS) – 24 buts en 25 matches

8.Mauro Icardi (25 ans/Inter Milan/ARG) - 24 buts en 27 matches

9.Edinson Cavani (31 ans/Paris SG/URU) - 24 buts en 28 matches

10.Harry Kane (24 ans/Tottenham/ANG) – 24 buts en 31 matches