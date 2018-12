Comme chaque lundi, nous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens. Encore une fois, le Sénégalais Mbaye Diagne conserve la première place. Le joueur de Kasimpasa enchaîne les prestations solides depuis le début de la saison et compte un bilan flatteur de 16 buts en 15 rencontres. Il est toutefois resté muet aujourd’hui contre Kayserispor. Une défaite 3-0 durant laquelle il aura raté un penalty en première période. L’ancien joueur de la Juventus et de l’AC Ajaccio compte deux longueurs d’avance sur son plus proche poursuivant.

En deuxième place, on retrouve Luuk De Jong. Performant depuis le début de la saison, l’attaquant du PSV Eindhoven s’est de nouveau mis en évidence ce week-end. Opposés au SBV Excelsior, les Boeren se sont tout simplement offert un petit festival (6-0). L’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a inscrit un doublé et porte son bilan à 14 buts en 15 matches. Le podium est complété par Kylian Mbappé qui reste bloqué à 12 unités. Muet contre Strasbourg mercredi, il n’a pas joué ce week-end puisque la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Montpellier a été décalée.

Lionel Messi fait son entrée dans le Top 10

Également touché par ses événements avec le FC Nantes, Emiliano Sala a néanmoins inscrit un but en milieu de semaine. Il a ainsi permis à son équipe de disposer de l’Olympique de Marseille (3-2). Il compte 12 réalisations en 15 rencontres. La cinquième place revient à Fran Sol qui compte le même bilan que l’attaquant argentin. Le buteur espagnol n’a pas marqué avec son équipe de Willem II face à Heerenveen ce samedi (défaite 5-1). Christian Stuani est sixième et joue ce soir face à l’Athletic Bilbao.

Touché contre Bordeaux (2-2) le week-end dernier, Neymar n’a pas joué contre Strasbourg en milieu de semaine et reste bloqué à 11 buts en 12 matches. Le Brésilien devance son ancien coéquipier du FC Barcelone Lionel Messi. La Pulga, s’est illustrée contre l’Espanyol Barcelone (4-0) lors du derby catalan. Un match particulièrement réussi pour l’Argentin qui s’est offert un doublé avec deux coups francs qui ont terminé dans la lucarne de Diego Lopez. Huitième, Lionel Messi a inscrit 11 buts en 13 matches de Liga. Bien que défait face à Nantes (3-2), Florian Thauvin a fait trembler les filets adverses avec un penalty transformé.

Enfin, ce classement est complété par Ivan Santini. L’attaquant croate reste bloqué à 11 buts en 15 matches. Trois hommes arrivent justes derrière avec 11 réalisations : Nicolas Pépé (Lille OSC), Mbwana Samatta (Genk) et Krzysztof Piątek (Genoa). Enfin, Paco Alcacer (Borussia Dortmund), Luka Jovic (Eintracht Francfort), Mohamed Salah (Liverpool), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus) Ciro Immobile (Lazio), Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ou encore Luis Suarez (FC Barcelone) comptent 10 buts. Tout doucement, les meilleurs buteurs du continent retrouvent leur rang.

Le classement des top buteurs au 10 décembre à 20h :

1) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa/Sénégal) - 16 buts en 15 matches (1350 minutes)

2) Luuk De Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 14 buts en 15 matches (1350 minutes)

3) Kylian Mbappé (19 ans/Paris SG/France) - 12 buts en 11 matches (836 minutes)

4) Emiliano Sala (28 ans/FC Nantes/Argentine) - 12 buts en 15 matches (1111 minutes)

5) Fran Sol (26 ans/Willem II/Espagne) - 12 buts en 15 matches (1350 minutes)

6) Cristhian Stuani (32 ans/Girona/Uruguay) - 11 buts en 12 matches (936 minutes)

7) Neymar (26 ans/Paris SG/Brésil) - 11 buts en 12 matches (1039 minutes)

8) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 11 buts en 13 matches (1051 minutes)

9) Florian Thauvin (25 ans/Olympique de Marseille/France) - 11 buts en 15 matches (1140 minutes)

10) Ivan Santini (29 ans/Anderlecht/Croatie) - 11 buts en 15 matches (1206 minutes)