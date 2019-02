Comme chaque lundi, nous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens. Cette fois-ci, la première place n’est plus en possession de Mbaye Diagne. L’attaquant sénégalais vient de se faire devancer par Lionel Messi. Encore une fois éblouissant en championnat, le buteur argentin s’est offert un doublé contre le Valencia CF (2-2). Grâce à La Pulga, le FC Barcelone a décroché le point du match nul et conserve son avance en tête de la Liga. Le natif de Rosario comptabilise 21 buts en 20 matches de Liga.

Dépossédé de sa première place, Mbaye Diagne doit sa chute au classement à la longue trêve du championnat turc, une longue suspension et un transfert vers Galatasaray. Désormais pensionnaire des Aslanlar, l’ancien joueur de Kasimpasa doit réenclencher la machine. Pour le moment, il reste cantonné à 20 buts en 17 matches. Kylian Mbappé complète le podium avec 18 réalisations en 16 rencontres. Pourtant muet contre l’Olympique Lyonnais hier (défaite 2-1), le natif de Bondy reste en embuscade.

Luuk de Jong et Cristiano Ronaldo s’amusent

Quatrième, Luuk de Jong est récompensé pour un match presque parfait contre le Fortuna Sittard. Triple buteur lors de large victoire des siens (5-0), il atteint également les 18 unités et prend le large en tête du classement des buteurs du championnat néerlandais. Cristiano Ronaldo suit juste derrière avec 17 buts en 22 matches. Performant avec la Juventus face à Parme (3-3), il confirme une belle montée en puissante. Il faudra certainement compter avec lui sur cette fin de saison. Décisif avec Genk face à Waasland-Beveren (victoire 2-1), Mbwana Samatta n’est pas en reste et compte le même nombre de réalisations avec un match en plus.

Comme son compère Kylian Mbappé, Edinson Cavani n’a pas connu une franche réussite contre l’Olympique Lyonnais (défaite 2-1) et reste à 16 buts en 15 rencontres. Du haut de ses 36 ans, le vétéran italien Fabio Quagliarella continue de rivaliser avec les meilleurs canonniers du continent. Le joueur de la Sampdoria est huitième malgré la défaite de son équipe face à Naples (3-0). La neuvième place revient à Nicolas Pépé. Toujours aussi précieux avec Lille, l’ailier ivoirien a ajouté un nouveau but à sa collection. Enfin, Mohamed Salah conclut ce classement avec 16 buts en 24 matches. L’Égyptien tentera de marquer ce soir face à West Ham (à suivre sur notre live commenté). Luis Suarez (FC Barcelone), Duvan Zapata (Atalanta) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) suivent derrière avec 15 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 04/02/2019

1) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 21 buts en 20 matches (1617 minutes)

2) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa/Sénégal) - 20 buts en 17 matches (1530 minutes)

3) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 18 buts en 16 matches (1276 minutes)

4) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 18 buts en 20 matches (1800 minutes)

5) Cristiano Ronaldo (33 ans/Juventus/Portugal) - 17 buts en 22 matches (1905 minutes)

6) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) - 17 buts en 23 matches (1871 minutes)

7) Edinson Cavani (31 ans/Paris Saint-Germain/Uruguay) - 16 buts en 15 matches (1261 minutes)

8) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 16 buts en 21 matches (1813 minutes)

9) Nicolas Pépé (23 ans/Lille OSC/Cote d’Ivoire) - 16 buts en 23 matches (2060 minutes)

10) Mohamed Salah (26 ans/Liverpool/Egypte) - 16 buts en 24 matches (2029 minutes)