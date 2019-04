Comme chaque lundi, nous vous dévoilons le classement des top buteurs européens. Encore une fois, Lionel Messi prend le large avec la concurrence. L’attaquant argentin vient d’ailleurs de devenir le premier joueur de la saison à dépasser la barre des 30 réalisations en championnat. Ce week-end lors du derby face à l’Espanyol de Barcelone (victoire 2-0), il a inscrit un sublime coup franc avant d’être à la réception d’une passe de Malcom. Le natif de Rosario se retrouve désormais à 31 réalisations en 27 rencontres.

Derrière, Kylian Mbappé continue d’avancer à vive allure, mais commence à être décroché par le joueur du FC Barcelone. Buteur hier soir contre Toulouse (victoire 1-0) avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant a encore fait valoir ses qualités de finition. Il affiche désormais un bilan exceptionnel de 27 buts en 24 matches. Le podium est de nouveau complété par l’attaquant de Galatasaray Mbaye Diagne. Néanmoins, il n’a pas eu l’occasion de jouer ce week-end et reste toujours bloqué à 23 réalisations en 22 rencontres de Super Lig.

Dusan Tadic remonte tout doucement

L’attaquant néerlandais Luuk de Jong échoue de nouveau au pied du podium. Malgré la défaite de son équipe face à l’Ajax Amsterdam (3-1), l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a parfaitement repris de la tête un centre d’Angelino. Il se retrouve désormais à 22 buts en 27 matches. Le vétéran Fabio Quagliarella suit juste derrière. Muet ce week-end, l’attaquant italien fait du surplace avec 21 buts. La sixième place revient à Dusan Tadic. L’attaquant serbe a connu de la réussite lors du Klassieker face au PSV Eindhoven. D’un penalty, il se retrouve désormais à 20 réalisations en 27 rencontres.

Aussi décisif face aux buts, mais ayant eu besoin de deux rencontres de plus que son prédécesseur, Mbwana Samatta arrive en septième position. Actuellement en plein dans les play-offs de Jupiler League, l’attaquant tanzanien aura l’opportunité d’améliorer son bilan. Il devance Cristiano Ronaldo et ses 19 buts en 26 matches. Bien que blessé, le Portugais reste huitième devant Robert Lewandowski qui dispose de statistiques similaires tandis que Krzysztof Piatek clôture le top 10. Duvan Zapata (Atalanta) et Sergio Ramos (Manchester City) comptent également 19 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 01/04/2019

1) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 31 buts en 27 matches (2247 minutes)

2) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 27 buts en 24 matches (1936 minutes)

3) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 23 buts en 22 matches (1899 minutes)

4) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 22 buts en 27 matches (2430 minutes)

5) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 21 buts en 28 matches (2413 minutes)

6) Dusan Tadic (30 ans/Ajax Amsterdam/Serbie) - 20 buts en 27 matches (2322 minutes)

7) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) - 20 buts en 29 matches (2411 minutes)

8) Cristiano Ronaldo (34 ans/Juventus/Portugal) - 19 buts en 26 matches (2239 minutes)

9) Robert Lewandowski (30 ans/Bayern Munich/Pologne) - 19 buts en 26 matches (2329 minutes)

10) Krzysztof Piatek (23 ans/AC Milan/Pologne) - 19 buts en 28 matches (2254 minutes)