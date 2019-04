Comme chaque lundi nous vous dévoilons le classement des top buteurs européens. Cette fois encore le leader est l’Argentin Lionel Messi. Pourtant laissé au repos lors du match de Liga entre Huesca et le FC Barcelone (0-0), l’attaquant peut compter sur sa large avance sur ses rivaux pour ne pas être inquiété. Seul joueur à avoir passé la barre symbolique des 30 buts, il dispose de 33 réalisations en 29 rencontres. Un bilan impressionnant pour La Pulga qui risque bien de ne pas se faire rattraper.

Son plus proche poursuivant est toujours Kylian Mbappé. Virevoltant dans un premier temps contre Lille, il a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu. La situation a été plus compliquée ensuite pour le Paris Saint-Germain qui s’est retrouvé en infériorité numérique avant de s’incliner 5-1. Pour ce qui est du natif de Bondy, il a inscrit 27 buts en 26 matches cette saison en Ligue 1. Titulaire lors du derby stambouliote entre Fenerbahçe et Galatasaray, Mbaye Diagne arrive en troisième position. S’il n’a pas marqué, il affiche 26 réalisations en 24 rencontres.

L’Eredivisie arrive en force !

L’attaquant néerlandais Luuk de Jong revient sur ses talons. Auteur du but de la victoire face à De Graafschap (2-1), il est quatrième de ce classement avec

26 buts en 30 matches. Il devance un autre pensionnaire du championnat néerlandais, Dusan Tadic. Dans la forme de sa vie, le Serbe s’est offert un doublé contre l’Excelsior (6-2) et affiche 22 buts en 30 matches. La sixième position revient au vétéran italien Fabio Quagliarella. Disposant des mêmes statistiques que son prédécesseur avec un match de plus à son actif, il s’est adjugé le derby de la Lanterne (contre le Genoa ndlr) avec la Sampdoria d’un but sur penalty (2-0).

Robert Lewandowski (Bayern Munich), qui est resté muet ce week-end, arrive septième et devance de justesse son compatriote polonais Krzysztof Piatek (AC Milan). Vainqueur du choc du Jupiler League entre Genk et le FC Bruges, Mbwana Samatta s’est illustré d’un but en fin de rencontre et porte son total à 21 réalisations en 32 rencontres. Enfin, Duvan Zapata qui joue ce soir avec l’Atalanta contre l’Empoli arrive en dixième place avec 20 buts en 30 matches. Luis Suarez (FC Barcelone) et Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) échouent au pied de ce classement avec également 20 buts. Cristiano Ronaldo (Juventus), Nicolas Pépé (Lille OSC), Mohamed Salah (Liverpool), Haris Seferovic (Benfica) et Sergio Agüero (Manchester City) sont juste derrière avec 19 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 15/04/2019

1) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 33 buts en 29 matches (2366 minutes)

2) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 27 buts en 26 matches (2056 minutes)

3) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 26 buts en 24 matches (2079 minutes)

4) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 26 buts en 30 matches (2700 minutes)

5) Dusan Tadic (30 ans/Ajax Amsterdam/Serbie) - 22 buts en 30 matches (2549 minutes)

6) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 22 buts en 31 matches (2683 minutes)

7) Robert Lewandowski (30 ans/Bayern Munich/Pologne) - 21 buts en 28 matches (2509 minutes)

8) Krzysztof Piatek (23 ans/AC Milan/Pologne) - 21 buts en 31 matches (2518 minutes)

9) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) 21 buts en 32 matches (2671 minutes)

10) Duvan Zapata (28 ans/Atalanta/Colombie) - 20 buts en 30 matches (2276 minutes)