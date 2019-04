Comme chaque lundi nous vous dévoilons le classement des top buteurs européens. Pas de changement sur le trône puisque Lionel Messi reste le seul et unique leader. L’attaquant argentin est tout d’abord resté mué mardi dernier face au Deportivo Alavés (victoire 2-0) mais c’était pour mieux s’illustrer samedi. Seul buteur face à Levante (1-0, l’attaquant du FC Barcelone a offert le titre de champion d’Espagne aux Blaugranas. La Pulga compte 34 buts en 32 matches de Liga cette saison. Il devance de quatre longueurs Kylian Mbappé.

Deuxième, le natif de Bondy n’a pas joué en championnat ce week-end puisque le Paris Saint-Germain disputait la finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais. Avec les Franciliens, il a connu la défaite (2-2, 6-5 aux tirs au but) et a été expulsé pour un coup de sang sur Damien Da Silva. Il reste bloqué à 30 buts en 27 matches de Ligue 1. Le podium est complété par Mbaye Diagne. L’attaquant sénégalais de Galatasaray a joué tout à l’heure contre Konyaspor (0-0) mais il est resté muet. Il affiche 28 réalisations en 26 rencontres.

Hamdi Harbaoui est sixième

Encore une fois, c’est Luuk de Jong qui échoue au pied du podium. L’attaquant néerlandais du PSV Eindhoven s’est pourtant illustré avec un but face à Willem II (3-0) qui lui permet de porter son compteur à 28 buts en 32 matches. Un autre représentant de l’Eredivisie suit juste derrière et arrive cinquième. Dusan Tadic réalise la meilleure saison de sa carrière et a ajouté deux nouvelles réalisations à son bilan suite à la victoire de l’Ajax Amsterdam contre le Vitesse Arnhem (4-2). Il compte 24 buts en 32 matches. Hamdi Harbaoui a vu triple de son côté contre le Cercle Bruges (6-2) et fait une entrée fracassante dans ce top 10.

En septième position, on retrouve l’Italien Fabio Quagliarella. Du haut de ses 36 ans, l’attaquant de la Sampdoria s’est offert un but contre la Lazio mais n’a pas empêché son équipe de s’incliner 2-1. Il affiche 23 buts en 33 matches. Le Tanzanien Mbwana Samatta arrive en huitième position avec 22 réalisations en 23 matches. Muet ce week-end, Robert Lewandowski arrive neuvième juste devant Duvan Zapata. Auteur de 21 buts lui aussi Karim Benzema (Real Madrid) tape à la porte du Top 10 tout comme Luis Suarez (FC Barcelone), Mohamed Salah (Liverpool) et Krzysztof Piatek (AC Milan). Cristiano Ronaldo (Juventus), Sergio Agüero (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool) et Nicolas Pépé (Lille OSC) échouent au pied de ce classement avec 20 réalisations.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 29/04/2019

1) Lionel Messi (31 ans/FC Barcelone/Argentine) - 34 buts en 32 matches (2529 minutes)

2) Kylian Mbappé (20 ans/Paris SG/France) - 30 buts en 27 matches (2146 minutes)

3) Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa et Galatasaray/Sénégal) - 28 buts en 26 matches (2259 minutes)

4) Luuk de Jong (28 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 28 buts en 32 matches (2880 minutes)

5) Dusan Tadic (30 ans/Ajax Amsterdam/Serbie) - 24 buts en 32 matches (2729 minutes)

6) Hamdi Harbaoui (34 ans/Zulte Waregem/Tunisie) - 23 buts en 32 matches (2715 minutes)

7) Fabio Quagliarella (36 ans/Sampdoria/Italie) - 23 buts en 33 matches (2863 minutes)

8) Mbwana Samatta (26 ans/Genk/Tanzanie) 22 buts en 33 matches (2851 minutes)

9) Robert Lewandowski (30 ans/Bayern Munich/Pologne) - 21 buts en 30 matches (2689 minutes)

10) Duvan Zapata (28 ans/Atalanta/Colombie) - 21 buts en 33 matches (2537 minutes)