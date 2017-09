Le doigt d’honneur de Dele Alli à Clément Turpin

Hier soir en match de qualifications pour la Coupe du monde en Russie en juin prochain, l’Angleterre a battu la Slovaquie, deux buts à un, grâce à des réalisations de Dier et Rashford. Une victoire qui permet aux Anglais d’être quasiment qualifiés pour la phase finale l’été prochain. Mais ce match entre Anglais et Slovaques a été entaché d’un vilain geste. À la 76e minute de la rencontre, Dele Alli, le joueur de Tottenham aurait adressé un doigt d’honneur à l’arbitre de la rencontre, le français Clément Turpin. Un geste qui n’est pas passé inaperçu et qui a été filmé. Mais le principal intéressé s’est défendu sur Twitter en indiquant que son geste était une blague destinée à son ami Kyle Walker. Néanmoins, malgré ses excuses, Alli pourrait être suspendu pour les deux derniers matchs de qualification.

Just to clarify, the gesture tonight was a joke between me and my good friend Kyle Walker ! Apologies for any offence caused ! Great win 2nite — Dele (@dele_official) 4 septembre 2017

Conte mis à l’écart sur le dossier Barkley

Les conséquences du mercato de Chelsea ne semblent pas finies. Ce matin, le Times révèle dans son édition du jour que la direction des Blues a écarté Antonio Conte lors des négociations sur le transfert du joueur d’Everton, Ross Barkley. La raison évoquée ? Conte aurait dirigé les discussions pour faire venir le joueur d’Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain. Mais l’ex-Gunner a finalement décidé de rejoindre Liverpool. Ironie du sort, malgré le fait d’avoir écarté Conte du dossier Barkley, les dirigeants des Blues n’ont pas eu plus de réussite. Le milieu d’Everton n’est pas non plus venu à Londres. En tout cas, cette information confirme que cela est de plus en plus tendu entre la direction du club londonien et Antonio Conte.

« Messi et Iniesta vont prolonger », indique Bartomeu

Dans un entretien exclusif accordé à Sport, le président du FC Barcelone Josep Bartomeu est revenu sur plusieurs sujets d’actualité du club blaugrana. Le boss catalan a indiqué que pour lui, le Barça avait « une meilleure équipe que la saison passée ». Il aussi revenu sur le départ de Neymar en regrettant d’avoir fait confiance au Brésilien et à son père. Mais il a aussi évoqué les prolongations de contrat de Lionel Messi et d’Andrés Iniesta. Celle de l’Argentin serait bouclée pour lui, « il n’y a plus qu’à attendre la photo officielle ». En ce qui concerne l’Espagnol, Bartomeu a expliqué avoir un accord de principe avec le milieu catalan pour qu’il poursuive sa carrière au Barça.