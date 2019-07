Lo Celso et Sessegnon pour 90 M€

En Angleterre, les Spurs de Tottenham n’ont pas fini de casser leur tirelire après les recrutements de Tanguy Ndombele (60 M€) et Jack Clarke (11 M€), les dirigeants ont prévu de finir sur un coup double à environ 90 millions d’euros, comme le rapporte le Daily Mirror. Dans ce montant, on retrouve l’ancien Parisien Giovani Lo Celso, aujourd’hui au Betis, pour environ 68 M€ et le prodige anglais de Fulham Ryan Sessegnon, pour 22 M€.

Higuain fait attendre

En Italie, le dossier Gonzalo Higuain agite les journaux locaux, à l’image d’Il Romanista. Alors que la Juventus et l’AS Roma seraient proches d’un accord pour le transfert de l’attaquant argentin, les deux clubs doivent attendre la décision du principal intéressé, qui ne semble pas vouloir quitter la Vieille Dame. Et à cause de cela, tout le monde est dans l’attente. On pense par exemple à Edin Dzeko (AS Roma) à l’Inter et Mauro Icardi (Inter) à Naples.

Falcao proche d’un départ ?

En Turquie, Radamel Falcao fait la Une des journaux depuis plusieurs jours. Une rumeur insistante envoie carrément l’attaquant colombien de l’AS Monaco à Galatasaray. Le FC Porto est également dans le coup. En tout cas, la presse turque s’enflamme, à l’instar de FotoMaç, et fait déjà enfiler le maillot rouge et jaune du club à El Tigre. On n’a jamais été aussi près de dire au revoir à Falcao sur le Rocher.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10