Le double coup de Tottenham impressionne l’Europe

Comment dynamiter un mercato à deux jours de sa clôture en quelques heures ? La leçon a été donnée hier par le club anglais de Tottenham. On a appris en début d’après-midi que Christian Eriksen était en pleines négociations pour filer à Manchester United. C’était pour mieux faire comprendre ce qui se tramait du côté du nord de Londres. La formation dirigée par Mauricio Pochettino serait, en effet, toute proche de réaliser sans doute le double coup de ce mercato d’été 2019. Paulo Dybala et Philippe Coutinho seraient tout proches de rejoindre les Spurs dans les prochaines heures. Un incroyable rebondissement qui fait la Une de quasiment tous les journaux anglais du jour : Daily Star, Daily Express ou encore The Sun. Pour Dybala, un accord avec la Vieille Dame aurait été trouvé pour un transfert de 76 M€. Alors que pour Coutinho, les discussions se poursuivent avec le FC Barcelone sur la base d’un prêt.

Tottenham également d’accord avec Bruno Fernandes

Dybala, Coutinho, mais aussi Bruno Fernandes ? Tottenham ne semble plus vouloir s’arrêter après avoir été sage tout l’été avec seulement deux recrues : Tanguy Ndombélé et Jack Clarke. Si l’on en croit O Jogo ce matin, les Spurs se seraient déjà mis d’accord avec Bruno Fernandes, le milieu de terrain portugais du Sporting. Ce dernier aurait accepté un contrat de 5 ans et une base de salaire de 3.5 M€ par an. Reste désormais à se mettre d’accord avec son club. Ce qui ne sera pas chose aisée, si l’on en croit le journal A Bola. En effet, depuis le début du mercato, les dirigeants portugais sont intransigeants et exigent une forte somme pour leur joueur. Mauricio Pochettino le veut absolument et serait même prêt à faire sauter la banque pour lui. On parle de 65 M€.

La Juve va lancer « les grandes manœuvres » pour Pogba

Feuilleton Paul Pogba, c’est parti pour un nouvel épisode. Aujourd’hui, alors que Marca se met à rêver d’une arrivée de Christian Eriksen à Manchester United qui pourrait envoyer le milieu de terrain français au Real, Tuttosport, de son côté, révèle que la Juventus aussi est prête à faire le forcing pour son ancien joueur. Selon le média, la Vieille Dame s’apprête à lancer « les grandes manœuvres » pour le champion du monde. Surtout qu’elle sait que Pogba veut absolument quitter Manchester cet été, même si l’un des patrons du vestiaire des Bleus l’a joué discret pendant la préparation, au contraire de Romelu Lukaku. « La Pioche » n’a pas abandonné l’idée de quitter Old Trafford et espère que son cas sera réglé le 2 septembre, date de la fin du mercato en Espagne et en Italie. Et il l’espère avec un nouveau maillot.

