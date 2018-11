CR7 vs Higuain

En Italie, la Serie A attend une très belle affiche ce soir. La rencontre entre le Milan AC et la Juve, et pour la Gazzetta sportiva, ce sera un duel « jusqu’au dernier but ». Le journal insiste d’ailleurs sur un match dans le match entre les deux buteurs de la rencontre, le duel entre CR7 et Gonzalo Higuain. L’attaquant argentin cherche à se venger de la Vieille Dame , son ancien club, avance le journal italien. Tuttosport aussi a choisi d’insister sur cette opposition, « un Milan-Juve de phénomènes » titre le quotidien transalpin.

Blessé, Godin se transforme en sauveur

En Espagne, un but a beaucoup fait parler hier. Celui de Diego Godin pour arracher la victoire de l’Atlético de Madrid 3-2 contre l’Athlétic Bilbao. Le défenseur uruguayen a sauvé les siens à la 92e minute, alors qu’il était blessé. Mais n’ayant plus la possibilité de changer son joueur, Diego Simeone a fait un sacré pari. « Il m’a demandé de rester devant », raconte Godin. Et c’était « le but du boiteux » résume le journal As.

Messi fait son retour

Toujours en Espagne, Mundo Deportivo annonce le retour de Messi pour aujourd’hui. Trois semaines après sa blessure, il revient pour la rencontre contre le Betis explique le quotidien catalan, qui ajoute que le Barça va également récupérer Samuel Umtiti. En revanche, un autre français ne sera pas dans le groupe, il s’agit d’Ousmane Dembélé. Suite à son absence surprise de l’entraînement, Ernesto Valverde semble avoir décidé de le sanctionner. Et pour Sport, « c’est un coup de maître » .