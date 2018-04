Né à Basyoun en Egypte, Mohamed Salah s’est très vite rendu compte qu’il n’y avait qu’une seule chose qui lui importait dans la vie : le football. Très vite, le talent est perceptible chez le jeune garçon âgé de seulement 8 ans. Repéré très vite par l’Arab Contractors Sporting Club, le club du Caire autrefois reconnu pour sa formation, il paraphe un premier contrat à 14 ans avant de signer professionnel à l’âge de 17 ans.

Suivi par de nombreux clubs européens, c’est le FC Bâle qui découvre le talent de la pépite égyptienne lors d’un match amical contre l’Arab Contractors Sporting Club. Tombé très vite sous le charme, le club suisse va pouvoir profiter pendant quelques saisons du talent de l’actuel joueur de Liverpool. Lors d’un match de poule de la Ligue des Champions, le FC Bâle affronte Chelsea et Salah se révèle au grand jour sous les yeux d’un certain José Mourinho. L’ailier droit se montre décisif en inscrivant le but de l’égalisation à Stamford Bridge et en délivrant la dernière passe sur le but de la victoire. Il récidive en marquant l’unique but du match retour au St Jakob-Park.

La progression de Mohamed Salah est ensuite freinée par un manque de temps de jeu à Chelsea. L’international égyptien souhaite continuer d’élever son niveau de jeu et demande à être prêté en Serie A. Il débarque du côté de la Fiorentina, où beaucoup d’observateurs sont surpris par la fulgurance de l’ailier droit. La saison d’après, il demande à être prêté de nouveau en Italie mais cette fois-ci du côté de la Roma. Il réussit deux saisons avec brio sous le maillot giallorosso. Cet été, il rejoint Liverpool et connaît un véritable succès à Anfield Road où il dépasse chaque jour un peu plus ses limites...