Le Barça veut casser sa tirelire pour Lemar

Après avoir déboursé plus de 140 millions d’euros pour arracher Coutinho à Liverpool l’hiver dernier, le FC Barcelone va-t-il remettre une somme très importante sur le mercato cet été ? À en croire Sport, cela est possible. Les Blaugranas seraient en effet sur la piste de Thomas Lemar, actuellement avec l’Équipe de France pour préparer le Mondial en Russie. Selon le média, les dirigeants barcelonais se seraient renseignés auprès de l’ASM sur le prix de l’ancien Caennais. Celui-ci serait de 90 millions d’euros ! L’Atletico Madrid et Chelsea seraient aussi venus aux nouvelles pour le Monégasque.

La sélection mexicaine au cœur d’un scandale

À quelques jours de la Coupe du monde en Russie, la sélection mexicaine est empêtrée dans un sacré scandale. Après la victoire en amical contre l’Écosse (1-0), neuf joueurs de la sélection ont organisé une soirée qui a débuté le samedi à 22h et s’est terminée le dimanche à 16h ! Mais le problème est autre. Durant la soirée et toute la nuit, des escort-girls seraient arrivées par groupe pour rejoindre les joueurs de la sélection. Après les révélations par la presse, la Fédération mexicaine a réagi en indiquant qu’elle ne suspendrait pas les principaux concernés. « Ce sont les risques avec la liberté et cette position ne va pas changer », a déclaré Guillermo Cantu, secrétaire de la fédération.

L’improbable rumeur Lacazette-Fenerbahçe

Arrivé l’été dernier à Arsenal en provenance de l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette fait l’objet d’une drôle de rumeur ce matin. À la une de la presse turque et du quotidien Fotomaç, on retrouve l’attaquant des Gunners que les médias voient dans le viseur de Fenerbahçe. Une rumeur qui parait assez improbable. En effet, Lacazette, qui n’a effectué qu’une saison avec Arsenal et avec la nomination de Unai Emery, attend sans doute de voir ce qui lui sera réservé en termes de temps de jeu. Enfin, on voit mal l’international français aller découvrir un championnat moins exposé médiatiquement à 27 ans.