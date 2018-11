Le geste de Mourinho agite l’Europe

« Mourinho a gâché la soirée de Manchester United. » Voilà comment le tabloïd anglais The Sun a résumé le geste du Special One ce matin. Après la victoire des Red Devils sur la pelouse de la Juventus Turin en Ligue des champions, le technicien portugais est allé narguer les supporters italiens en mettant sa main derrière l’oreille comme pour leur dire qu’il n’entendait plus les sifflets et les insultes. Une provocation qui fait la une en Europe. Bien sûr en Angleterre où le Sun a qualifié ce geste de « pas classe » ou encore du Times qui écrit que c’était « le retour spécial » de l’ancien coach de l’Inter Milan en Italie, mais aussi de l’autre côté des Alpes où pour la Gazzetta dello Sport, « Mourinho a mis une gifle à la Juve. » Pour le Corriere dello Sport, cette soirée a été un « spécial flop » alors que sur le terrain, le spectacle a plutôt été au rendez-vous.

L’Angleterre s’interroge après la simulation de Sterling

Alors que Manchester City menait (3-0) contre le Shakhtar Donetsk, un geste a défrayé la chronique et a quelque peu gâché la soirée parfaite des Citizens. Dans la surface de réparation, Raheem Sterling se présente face au gardien adverse mais tape dans la pelouse et s’écroule. Penalty ! Au plus grand étonnement des défenseurs ukrainiens et ce matin de la presse anglaise. Les journaux britanniques ne comprennent pas ce manque « de classe » de la part de l’international comme l’écrit le Sun. Le Mirror, très remonté, demande : « c’est donc ça le fair-play, City ? » Malgré la victoire facile (6-0) donc, on ne parle que de ça ce matin outre-Manche.

Le Bayern remercie Lewandowski

C’est difficile en ce moment pour le Bayern, mais les Allemands arrivent à s’en sortir. Victorieux hier de l’AEK Athènes (2-0), ils doivent leur salut à Robert Lewandowski, auteur d’un doublé, pour leur permettre de continuer à faire la course en tête dans ce groupe E. Bild remercie justement le Polonais pour ses deux buts sur sa une du jour. Les Bavarois sont désormais à un point de la qualification pour les 8e de finale.