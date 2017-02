Vous le savez, l’une des particularités du football moderne, c’est que l’action se déroule souvent hors du terrain ! Les joueurs sont sur-médiatisés, et ne manquent pas de partager leur vie quotidienne sur les réseaux sociaux. Il est donc particulièrement délicat de ne rien rater, donc Foot Mercato vous propose une session de rattrapage avec le Zapping, un mix de tous les moments forts de la semaine.

Dans cette édition, on retrouve le Parisien Serge Aurier qui se fait chambrer par Marquinhos et victimiser par Adrien Rabiot, mais aussi Antoine Griezmann qui a un point commun avec Superman et qui préfère les mains à l’entraînement de l’Atlético Madrid. Pour le choc OM-OL en Coupe de France, l’accueil réservé à Valbuena par le Vélodrome s’est encore fait entendre. Dans ce même match, Doria a célébré son but en faisant référence au nouveau phénomène du "Salt Bae". Et le Marseillais a refait le coup dans les vestiaires...

Sans oublier le bizutage de Gonçalo Guedes au PSG, la nouvelle danse bien rodée de Paul Pogba avec son coéquipier de Manchester United Jesse Lingard, le lapsus de Dimitri Payet pendant sa première conférence de presse à Marseille. C’était aussi le nouvel an chinois et ces derniers jours les joueurs du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais ont essayé de parler la langue de l’Empire du Milieu. Enfin, on a aussi vu le Parisien Lucas en supporter des Bleus au Handball et Cristiano Ronaldo contre des drones.