« Miracle à Paris »

Après l’exploit de Manchester United, les Anglais n’en reviennent toujours pas aujourd’hui. À la Une des journaux outre-Manche, c’est la fête. Le Times parle français : « magnifique », titre le quotidien. Manchester est effectivement la première équipe à remonter une défaite de 2-0 à domicile. Dans le Daily Mail et le Daily Telegraph, cette "remontada" 2.0 est renommée « miracle à Paris ». Il faut bien dire que cette qualification des Mancuniens est vraiment miraculeuse avec un pénalty de dernière minute, sur décision de la VAR.

« Marc de triomphe »

De son côté, le Sun et le Mirror font un jeu de mots en associant Marcus Rashford, auteur du but de la victoire, à l’Arc de Triomphe parisien : « Marc de triomphe », peut-on lire à la Une des deux tabloïds. Les journaux anglais parlent de la plus belle victoire de Manchester United en compétition européenne depuis 1999. Souvenez-vous de cette finale de C1 entre MU et le Bayern Munich et ces deux buts mancuniens dans les arrêts de jeu.

Après le "Fergie Time", voici le "Ole Time"

Justement, souvenez-vous, c’était l’époque du « Fergie Time » de Sir Alex Ferguson, qui avait l’habitude de remporter ses matchs dans les dernières minutes de façon spectaculaire. Et bien pour le quotidien Metro aujourd’hui on est passé dans l’ère du "Ole Time", du coach Ole Gunnar Solskjær. Le technicien norvégien n’en finit plus de surprendre en Angleterre depuis sa nomination en remplacement de José Mourinho. Et cette victoire improbable à Paris restera dans les mémoires pour très longtemps...