Goretzka, priorité d’Arsenal

Alors que les rumeurs semblent s’accélérer autour d’un départ de Mesut Özil cet hiver, à six mois de la fin de son contrat à Arsenal, les Gunners ciblent déjà son remplaçant. Selon le site internet du Mirror Sport, Arsène Wenger et sa cellule de recrutement auraient fait de l’Allemand, Leon Goretkza, leur priorité pour l’été prochain. Actuellement à Schalke 04, le milieu de terrain n’a pas prolongé son contrat avec son club formateur et sera libre de s’engager où il le voudra le 30 juin prochain. Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont notamment sur les rangs pour le récupérer. Et Arsenal entrerait donc aussi dans la danse. Une place dans le Top 4 de la Premier League et donc une participation à la prochaine Ligue des champions pourrait faciliter son arrivée.

Neymar envoie un message aux arbitres

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain ne prend cependant pas la venue du Celtic Glasgow au Parc des Princes ce soir à la légère. Les Parisiens veulent sécuriser leur première place et surtout poursuivre la compétition sans encaisser de but en phase de groupes. Mais c’est un joueur offensif, à savoir Neymar, qui fait la une ce matin en Écosse. Le Daily Record dévoile une interview exclusive du Brésilien qui calme le jeu avant la rencontre. « Je n’ai aucune rancune envers le Celtic », déclare-t-il. On se souvient du match aller où Neymar avait pris beaucoup de coups, comme cela avait déjà été le cas plusieurs fois lorsqu’il affrontait les Écossais avec le FC Barcelone. Un traitement de faveur qui ne lui a pas tellement plu, ce qu’il a fait savoir dans cet entretien. « J’ai l’habitude d’être victime d’un traitement brutal. Tout ce que je peux faire, c’est de faire confiance aux arbitres pour qu’il fasse bien leur travail. » Un petit conseil aux hommes en noir dont on verra dès 20h45 s’il est suivi...

Klopp et Liverpool critiqués après le nul à Séville

On se souvient de la finale de la Ligue des champions 2005 où alors mené 0-3 par le Milan AC, Liverpool avait renversé la situation afin de lever la Coupe aux grandes oreilles. Mais hier soir, ce sont les Reds qui ont été victimes de cette remontée. Alors qu’ils se baladaient à Sanchez Pizjuan à la mi-temps (0-3), les hommes de Jürgen Klopp ont totalement lâché en seconde période et se sont fait rattraper (3-3). Une situation qui ne passe pas du tout ce matin en Angleterre. « En état de choc », titre le Daily Telegraph notamment. Le Daily Star, lui, s’en prend à Jürgen Klopp, qui selon le quotidien, ne permet pas à ses joueurs d’afficher le mental adapté à ce genre de rencontres. En tout cas, aucune des deux équipes n’est pour le moment qualifiée pour les huitièmes de finale. Tout se jouera lors de la dernière journée.