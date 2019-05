Franchement incroyable

Ils sont « incroyables » ces Reds de Liverpool, vainqueurs hier soir du Barça 4 à 0 pour une remontada historique. L’exploit monumental se retrouve à la Une de toute la presse européenne, sans exception. « Ils sont d’un autre monde », selon le Guardian. En France, à l’image du journal L’Équipe on est « Reds Dingues » de Liverpool, et en Italie, on s’exclame « Liverboom » !

C’est un « miracle »

Mais il y a un mot qui ressort absolument partout. C’est « miracle ». Ce match est renommé immédiatement le « Miracle d’Anfield » qui restera à tout jamais gravé dans l’histoire du football. Chaque titre de presse a eu visiblement la même idée. Le Daily Mail, le Daily Express, le Mirror, le Times, et le Daily Telegraph qui a utilisé une variante : « le miracle de la Mersey », en référence au fleuve qui passe à travers la ville de Liverpool. Au Portugal et en Italie, le mot « miracle » revient également avec insistance.

La honte...

Du côté des perdants, c’est la honte. Mundo Deportivo est « rouge de honte », tandis que Sport décrit ce match comme « le plus grand ridicule de l’histoire » sur sa Une sans image. À noter la phrase d’un éditorialiste du journal pour l’accompagner : « la Ligue des Champions est trop grande pour Valverde ». Histoire de tacler l’entraîneur barcelonais. El Pais de son côté parle d’un « fiasco monumental » en affichant la mine déconfite d’un Lionel Messi impuissant face au désastre. L’Esportiu se rappelle de l’an dernier, la remontada face à l’AS Roma (4-1, 0-3), et s’adresse aux joueurs du Barça : « ils n’ont rien appris »...