Zidane a appelé Mourinho

Ça commence à chauffer pour José Mourinho ! De nouveau battu sur la pelouse de West Ham samedi (1-3), Manchester United est en pleine crise et son technicien portugais en première ligne sur les critiques. Et la situation ne semble pas s’améliorer pour lui. En effet, à en croire le Sun, son remplaçant est déjà tout trouvé en la personne de Zinédine Zidane. L’ancien coach du Real Madrid aurait même appelé le Portugais ces derniers jours afin de prendre des renseignements sur le club, selon le tabloïd. Ce qui aurait fini de convaincre le Special One que son aventure en Angleterre était sans doute bientôt terminée.

La Juve se lance dans un projet 2024

Révolution à la Juventus ! Alors que la Vieille Dame caracole en tête de la Série A, du changement se prépare en interne comme le rapporte Tuttosport. Giuseppe Marotta va officiellement quitter ses fonctions de directeur général à la fin du mois d’octobre. Pour le moment, une transition tout en douceur est en train de s’opérer au sein du club. En effet, la Juventus va confier le poste vacant à un duo qui connait parfaitement l’entité : Paratico et Nedved. L’objectif est de démarrer un projet qui doit porter les Bianconeri jusqu’en 2024.

Gattuso a sauvé sa peau

Sous la menace après un début de saison moyen avec le Milan AC, Gennaro Gattuso à réussi a se sortir de la mauvaise passe des Lombards hier en allant gifler Sassuolo sur sa pelouse (1-4). Une victoire cruciale et avec la manière qui permet à l’ancien international italien de rester en poste et même de se confirmer en tête que meneur de cette AC Milan, comme l’écrit le Corriere dello Sport. Désormais, le plus dur reste à faire : confirmer.