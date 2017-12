Cristiano Ronaldo veut le même salaire que Neymar et Messi

Cristiano Ronaldo veut toujours plus ! C’est le titre du quotidien Marca ce matin sur sa une. Le Portugais veut toujours plus de titres comme il l’a indiqué après la victoire du Real Madrid en Coupe du monde des clubs samedi. Mais selon le journal, il voudrait encore plus d’argent sur sa fiche de paye. La star madrilène considère qu’avec un Ballon d’or glané en cette fin d’année et un nouveau trophée The Best FIFA, il pourrait mériter une revalorisation salariale. CR7 voudrait le même salaire au Real Madrid que Neymar au PSG ou Lionel Messi au FC Barcelone. Problème : le Portugais a déjà vu son contrat être renouvelé en novembre 2016 jusqu’en 2021. Soit il y a tout juste un an. Alors les Madrilènes vont-ils céder de nouveau ?

Manchester City va mettre le paquet pour Guardiola

Rien ne résiste au Manchester City de Pep Guardiola cette saison. Victorieux de Tottenham samedi (4-1), les Citizens possèdent toujours 11 points d’avance sur leur rival de United après 18 journées. Et les propriétaires des Skyblues, visiblement très heureux de ses performances, songent déjà à la suite. Selon plusieurs journaux anglais, dont le Daily Express, les dirigeants de City voudraient offrir un nouveau contrat en or au technicien espagnol, son bail se terminant en juin 2019. Il pourrait ainsi toucher ni plus ni moins que 113 millions d’euros sur cinq saisons. Le Mirror Sport indique de son côté que les dirigeants mancuniens pourraient lâcher au minimum 90 millions d’euros à leur entraîneur. En tout cas, une chose est certaine : Manchester City veut un contrat longue durée pour Guardiola à la manière d’un Ferguson à Manchester United.

L’Inter Milan rêve de Pastore et de Mkhitaryan

Comme l’été dernier, l’Inter Milan va se positionner sur bon nombre de dossiers cet hiver. Selon la Gazzetta dello Sport, les Intéristes, comme cet été, rêveraient toujours de faire venir le milieu offensif du PSG, Javier Pastore. Mais l’Argentin ne serait pas la seule cible des Nerrazzurri. Simone Verdi, l’attaquant de Bologne serait aussi dans les petits papiers. De même que Henrik Mkhitaryan, le milieu offensif de Manchester United, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Une piste crédible aux vues des déboires de l’Arménien à MU. Il n’a plus la confiance de José Mourinho qui voudrait le faire partir cet hiver pour laisser la place à Mesut Özil.