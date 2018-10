Après avoir foulé les pelouses des plus grands clubs européens avec Arsenal et Manchester City et porté les couleurs de l’Équipe de France à 65 reprises, Bacary Sagna s’éclate en MLS du côté de l’Impact Montréal. En marge d’une interview qu’il nous a accordée il y a quelques semaines, le latéral droit de 35 ans nous a dévoilé son onze de rêve. Visiblement fan des stars du football des années 90-2000, son équipe aurait fait rêver bien plus d’un entraîneur.

L’ancien Gunner a placé Edwin Van der Sar dans les buts. L’ancien portier de l’Ajax Amsterdam serait protégé par une charnière centrale de fer composée de Rio Ferdinand et de Fabio Cannavaro. Sur les côtés, la puissance et l’apport offensif des deux emblématiques latéraux du Brésil, Roberto Carlos et Cafu se chargeraient de faire remonter les ballons. Au milieu de terrain, l’intraitable Claude Makelele serait placé en sentinelle.

Devant Maké, un incroyable trident composé de Robert Pires, Steven Gerrard et Zinedine Zidane serait chargé d’alimenter un duo qui donnerait à n’en point douter des sueurs froides aux défenses du monde entier et qui a offert le Mondial 2002 au Brésil, à savoir Ronaldo et Ronaldinho. Et pour coacher cette redoutable équipe, Bacary Sagna a bien évidemment pensé à Arsène Wenger, un coach « qui a changé l’image du football anglais et du football européen. »