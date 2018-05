Décontracté et le sourire aux lèvres, Blaise Matuidi est rentré chez lui à Paris, pour présenter la nouvelle collection DWT TWN, au magasin Foot Locker des Champs-Élysées. À cette occasion, l’international français a accepté de nous rencontrer, et de nous présenter son onze de rêve. Une formation qui n’est pas sans rappeler son parcours, entre Paris, Turin et équipe de France.

Au poste de gardien, le choix de Blaise Matuidi s’est porté sur Gianluigi Buffon, figure historique de la Juventus, qui pourrait bientôt rejoindre le Paris-Saint-Germain. Entre légendes et joueurs actuels, l’ancien parisien a choisi une défense composée de Roberto Carlos et Daniel Alves sur les côtés. Un troisième brésilien vient compléter sa défense de rêve, en la personne de Thiago Silva, bien épaulé par Marcel Desailly.

Au milieu de terrain, les Bleus sont omniprésents, à commencer par Claude Makélélé placé en sentinelle, devant la défense. « Je me mettrais relayeur gauche, et je mettrais Zidane à mes côtés », annonce Blaise Matuidi, en rigolant. C’est un trio de rêve qui finit de composer cette dream team. Avec Neymar au centre, Messi et Cristiano Ronaldo sur les côtés, l’attaque ferait trembler bon nombre de défenses. Enfin, après quelques hésitations, c’est Massimiliano Allegri qui a été choisi par Blaise Matuidi pour entraîner son onze de rêve.