Décontracté, mais toujours sûr de lui, Lucas Hernandez a retrouvé l’équipe de France durant la dernière trêve internationale, et sa place du côté gauche de la défense. Mis au repos face à l’Islande, il était bien présent et impérial contre l’Allemagne, le 16 octobre dernier, que les Bleus ont battu 2-1. Durant son séjour au centre d’entraînement des Bleus, le Colchonero a présenté à Foot Mercato, son onze de rêve, une formation internationale, entre stars des années 2000, et joueurs toujours en activité.

Dans les cages, le défenseur français a choisi l’un des meilleurs gardiens des deux dernières décennies, lui aussi Champion du Monde, mais avec la Squadra Azzura en 2006. Il s’agit bien sûr de Gianluigi Buffon. Il est d’ailleurs accompagné par un de ses compatriotes lors de la dernière campagne victorieuse de l’Italie, équipe dont il était le capitaine, Fabio Cannavaro.

Au milieu de terrain comme en attaque, la technique est au rendez-vous, au moins autant que les victoires dans les grandes compétitions. Pas de grande surprise, si ce n’est la présence du Champion du Monde italien Alessandro Nesta dans le cœur du jeu, plutôt habitué à jouer en défense centrale, avec son compère Cannavaro. Enfin, plus haut sur le terrain, on notera l’association des deux plus grandes légendes du football argentin : Diego Maradona et Lionel Messi. Une véritable dream team, qui a effectivement de quoi faire rêver.