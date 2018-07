Le plan C du Real Madrid pour son mercato

Alors que Cristiano Ronaldo semble de plus en plus proche d’un départ du côté de la Juventus Turin, le Real Madrid va devoir réagir et frapper sur le marché des transferts. Selon AS, les Merengues auraient trois idées en tête afin de remplacer le Portugais cet été. L’objectif principal serait d’attirer Neymar, mais le Paris Saint-Germain ne semble pas vouloir lâcher celui pour qui il a dépensé 222 millions d’euros. L’option de rechange mènerait vers Kylian Mbappé, mais là encore Paris ne semble pas vendeur. Les champions d’Europe doivent alors se tourner vers un plan C. Et celui-ci serait ni plus ni moins que Eden Hazard. Le joueur de Chelsea, actuellement à la Coupe du monde avec la Belgique, n’a pour le moment rien indiqué son avenir proche.

L’Angleterre se met à rêver du titre mondial

Après avoir battu la Suède en quarts de finale et avant d’affronter la Croatie en demi-finale, la tension monte outre-Manche. Et dans la presse anglaise, on se met sérieusement à croire à un nouveau titre mondial. Surtout avec la phrase prononcée par Gareth Southgate : « gagner cette année serait beaucoup plus grand qu’en 1966. » Une déclaration qui fait la une d’un bon nombre de journaux anglais comme le Mirror, le Daily Star ou encore le Daily Express. Quoi qu’il en soit cela fait depuis 1990 que l’Angleterre ne s’est pas mise à rêver autant d’une consécration suprême.

Thierry Henry, principale attraction de France-Belgique

Au-delà d’une demi-finale de Coupe du monde entre la France et la Belgique, la principale attraction de cette rencontre est Thierry Henry. Le sélectionneur adjoint des Diables Rouges se retrouve face à son ancienne sélection, celle dont il détient le record du nombre de buts (51). Pour L’Équipe, le duel avec Didier Deschamps promet, eux qui ont gagné la Coupe du monde ensemble il y a désormais 20 ans. Pour le Het Nieuwsblad, « l’arme secrète de la Belgique est française. » Alors quel camp va basculer dans l’euphorie intégrale ? Réponse demain soir à 20 heures.