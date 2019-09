Ansu Fati choyé par Barcelone

En Espagne, où le Barça profite de la trêve internationale pour travailler sur son plan Ansu, révèle le journal Sport. Car les Blaugranas comptent bien le conserver, et le protéger. D’abord, ils le considèrent d’ores et déjà comme un joueur de l’équipe première, alors qu’il n’a pas encore 17 ans. Ensuite, le club catalan veut protéger sa pépite, avec l’explosion médiatique qu’il vient de connaître. Le FC Barcelone conseille par exemple à Ansu Fati et sa famille de continuer à vivre sa vie normale, sans changer leurs habitudes...

« Le champion est revenu »

Du côté du Portugal, on fête l’équipe nationale. Les Lusitaniens se sont imposés largement 4 buts à 2 contre la Serbie. Avec notamment des buts Cristiano Ronaldo, et Bernardo Silva, les hommes de Fernando Santos ont réussi à renverser la tendance, eux qui restaient sur deux matchs nuls lors de ces éliminatoires. « Le champion est revenu », se félicite O Jogo. Même titre pour Record ce dimanche. Et pour A Bola, c’est « quatre buts pour l’Euro ». Un retour sur le droit chemin pour le champion d’Europe, et vainqueur de la ligue des Nations.

Harry Kane voit triple

En Angleterre aussi on jouait hier un match de qualification pour le prochain Euro. Comme avec la France, victoire tranquille des locaux (4-0) face à la Bulgarie. Harry Kane y est allé de son triplé, dont deux buts sur pénalty, et Raheem Sterling a également trouvé le chemin des filets. Les hommes font la Une du Daily Star ce dimanche. Le buteur de Tottenham en est maintenant à 25 réalisations en 40 sélections. Il fait également la couverture du Daily Express qui insiste sur ce triplé, et ce rendement incroyable de Kane.

