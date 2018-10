Le plan du Real Madrid pour Hazard

Depuis les déclarations d’Eden Hazard sur son rêve de rejoindre un jour le Real Madrid, cela ne s’arrête plus. La presse madrilène s’en donne à cœur joie et comme l’indique ce matin le quotidien Marca, les Merengues ont déjà un plan pour recruter l’ancien Lillois lors des prochains mercatos. Pour le journal, les dirigeants madrilènes espèrent, dans un premier temps, que le Belge ne prolongera pas son contrat avec les Blues dans les prochaines semaines. Puis, lors du mercato d’été, viendra le moment de passer à l’attaque en espérant faire un coup à la Thibaut Courtois. Cependant, pour AS, le transfert d’Hazard pourrait être précipité si la situation sportive ne s’améliore guère. Le coup de force pourrait intervenir dès janvier. D’ailleurs, 84.9% des socios aimeraient voir débarquer le meneur de jeu cet hiver.

La crise continue au Bayern Munich

Après la lourde défaite contre le Borussia Mönchengladbach à domicile (0-3), le Bayern Munich s’est enfoncé dans la crise. Et la trêve internationale ne calme pas la tempête, au contraire. Selon Sport Bild, tout va mal au sein de l’écurie bavaroise. Les dirigeants munichois ont accentué la pression sur leur coach alors que, pendant ce temps, Robert Lewandowski serait en colère au vu de la situation du club. Enfin, le magazine revient sur le mercato d’été précédent. Niko Kovac aurait demandé deux joueurs bien précis pour renforcer son effectif à savoir Ante Rebic de Francfort et Kevin Vogt de Hoffenheim. Mais la direction munichoise n’a pas donné suite, indiquant que les deux joueurs n’avaient pas le profil pour évoluer au Bayern Munich.

Les louanges de Deschamps à Mbappé

Dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello sport aujourd’hui, le double champion du monde Didier Deschamps revient sur l’actualité de la Juventus Turin ou encore de Paul Pogba. Mais le sélectionneur de l’Équipe de France a aussi dressé des louanges au prodige français, Kylian Mbappé. Pour lui, le gamin de 19 ans « n’est pas Lionel Messi, mais il fait partie de la même catégorie : celle des joueurs hors-norme. » On a encore eu l’occasion de le vérifier dimanche soir lors de la victoire du PSG sur l’OL (5-0) et du quadruplé express (13 minutes) de l’ancien Monégasque.