Le Portugal remercie CR7

Auteur du seul but de la rencontre face au Maroc, Cristiano Ronaldo a encore une fois sauvé le Portugal dans cette Coupe du monde. Buteur à trois reprises lors du premier match face à l’Espagne, CR7 en est donc déjà à quatre réalisations en deux matchs et a rapproché les champions d’Europe d’un huitième de finale. Il est bien entendu le héros de la presse portugaise ce matin. « CR7 total », titre Record. A Bola, de son côté, le salue, mais en adressant une salve de critiques à ses coéquipiers. « Ronaldo est l’oasis dans le désert. » C’est vrai que la prestation des Portugais a laissé à désirer hier après-midi.

Soulagement au Brésil sur le cas Neymar

Hier, le Brésil se faisait un sang d’encre pour sa star, Neymar, qui avait quitté l’entraînement en boitant mardi en Russie. Ce matin, l’angoisse semble avoir laissé place à l’optimisme à la veille d’une rencontre capitale face au Costa Rica. « Soulagement », lâche Lance avec une photo de Neymar tout sourire. Le Parisien s’est entraîné normalement hier et « sans restrictions », précise le média. Il devrait donc pouvoir largement tenir sa place face aux Costaricains et tenter de mener son pays vers une première victoire dans ce Mondial.

La Croatie prévient Messi

Outre France-Pérou, cette journée de jeudi revêt une importance capitale pour l’Argentine. Opposée à la Croatie à 20 heures, l’Albiceleste n’a pas le droit à l’erreur après son nul du premier match face à l’Islande. Et la presse croate le sait et a décidé de mettre la pression sur les Argentins avant ce match. Le principal quotidien sportif du pays a prévenu Lionel Messi ce matin : « Messi, nous sommes prêts », a-t-il titré. Avec Modric, Rakitic, Lovren ou encore Mandzukic, l’équipe aux damiers se sent forte et compte bien capitaliser sa victoire du premier match contre le Nigeria.