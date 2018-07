Le PSG enflamme le mercato et la presse...

Les transferts du club parisien affolent la presse européenne, notamment en Espagne où on parle beaucoup du cas Adrien Rabiot. Selon Mundo Deportivo, le Français « résiste », alors que son club tente de le prolonger, lui refuse ces offres et maintient sa volonté d’aller au FC Barcelone, et nulle part ailleurs. Le mercato du club champion de France fait également la Une du journal Sport, avec Frenkie de Jong, dont l’agent aurait rencontré Antero Henrique, le directeur sportif du PSG. Si le FC Barcelone était en avance sur ce dossier, le club français aurait donc bien rattrapé son retard sur le dossier du jeune joueur de l’Ajax Amsterdam.

L’avenir de Bonucci lié à la décision du TAS

L’avenir du défenseur de l’AC Milan, Leonardo Bonucci, pourrait se trouver au Paris-Saint-Germain. Le club italien serait disposé à vendre son capitaine, et son agent négocie en ce moment avec Paris. Avant de prendre sa décision, le joueur attendrait le verdict du Tribunal Arbitral du Sport sur l’appel de l’AC Milan après son exclusion de la prochaine campagne européenne par l’UEFA pour non-respect des règles du Fair Play Financier. Et enfin, toujours en Italie, le Corriere dello sport parle d’Alphonse Areola pour remplacer Alisson à l’AS Roma, lui qui doit partir à Liverpool.

"Special Fun"

En Angleterre, Maurizio Sarri a donné sa première conférence de presse en tant que nouvel entraîneur de Chelsea. Il a notamment dit qu’il voulait « ramener de la joie » chez les Blues, ce qui lui vaut ce nouveau surnom donné par le journal Metro le "Special Fun", en référence bien sûr au "Special One" de José Mourinho. Et Maurizio Sarri a également annoncé qu’il voulait garder Eden Hazard et Thibaut Courtois, tous les deux sur le départ au Real Madrid.