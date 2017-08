La Serie A mène l’assaut sur Paris

Avec la venue de Neymar et 222 millions d’euros dépensés dans sa clause libératoire, le Paris Saint-Germain va maintenant devoir dégraisser afin de trouver de l’argent. Sous peine de s’attirer les foudres de l’UEFA et de son fameux fair-play financier. La vente d’au moins trois ou quatre joueurs est plus que probable d’ici à la fin du mercato, soit le 31 août. Il y a cependant deux catégories : la première, où le départ du joueur sera facilité, ce dernier ne rentrant plus dans les plans d’Unai Emery. C’est le cas par exemple de Jésé. L’Espagnol cherche une porte de sortie et selon le Corriere dello Sport, celle-ci pourrait se trouver du côté de la Fiorentina, qui aurait lancé l’assaut sur l’ancien Madrilène. La seconde catégorie est celle des départs non prévus, mais qui pourrait arriver afin de respecter le fair-play financier. C’est cette fois-ci le cas de Presnel Kimpembe. Le jeune défenseur central parisien fait l’objet d’un intérêt de l’Inter Milan qui serait prêt à faire une offre pour le Français. Cependant, contrairement aux cas de Angel Di Maria ou Julian Draxler, pas dit que le PSG veuille négocier pour sa jeune pépite.

Ibra affole le mercato

Libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec Manchester United, Zlatan Ibrahimovic garde tout de même une grosse cote sur le marché surtout en Europe. Certains parlaient d’un intérêt de l’OM ou d’un retour à Milan. Mais ce matin, c’est une piste surprenante qui s’est retrouvée en une de la presse turque. Selon AMK, Galatasaray s’intéresserait au profil de l’attaquant suédois. Une opportunité qui pourrait faire réfléchir Ibra ? Rien n’est moins sur. D’autant que selon Sky Sport Italie, Manchester United serait même prêt à proposer un nouveau contrat à l’ancien Parisien. Les Mancuniens n’étaient pas disposés à franchir le pas après la grave blessure du Suédois en fin de saison dernière. Mais au vu de l’évolution de celle-ci et de la capacité de rééducation de Ibrahimovic, José Mourinho serait plus que d’accord pour le faire resigner.

Le Barça bouge enfin

Ça y est, le FC Barcelone a enflammé le mercato depuis hier. En envoyant des représentants en Angleterre puis en Allemagne afin de négocier les transferts de Philippe Coutinho et d’Ousmane Dembélé, les Blaugranas ont voulu montrer à l’Europe du football qu’ils n’étaient pas à terre. Sport annonce même dans son édition du jour que l’arrivée de l’international français en Catalogne serait imminente. Mais ce n’est pas tout. Le Barça se serait aussi décidé à passer à l’action pour le milieu de terrain de Nice, Jean-Mickaël Seri. Une offre devrait arriver la semaine prochaine sur le bureau des dirigeants azuréens. Côté départs, Munir El Haddadi aurait trouvé un accord avec l’AS Roma et Arda Turan se rapprocherait de Galatasaray.