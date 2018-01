Le PSG veut 70M pour Guedes !

Alors que le PSG est dans l’obligation de vendre face aux exigences du fair-play financier, les dirigeants parisiens se montreraient en effet très gourmand. À en croire, le journal portugais A Bola, le club de la capitale, après avoir fixé le prix de départ de Gonçalo Guedes à 40 millions d’euros il y a quelques semaines, serait revenu sur sa décision et aurait décidé de demander plus. Ils demanderaient désormais 70 millions d’euros pour lâcher le Portugais, actuellement prêté à Valence. Une somme mirobolante qui pourrait freiner les potentiels acheteurs, dont le club valencian, et qui pourrait donc retarder le dégraissage attendu afin de récupérer de l’argent.

Liverpool se retire de la course pour Lemar

Monaco a-t-il réussi à éloigner un concurrent pour Thomas Lemar ? Si l’on en croit le très sérieux quotidien anglais The Times, la réponse est oui. Face aux 100 millions d’euros demandés par l’ASM pour son international français, Liverpool préférerait rester sage cet hiver. En effet, les Reds, qui ont récupéré une très belle somme grâce à la vente de Philippe Coutinho au FC Barcelone, ne veulent pas utiliser cet argent n’importe comment. Ils pourraient néanmoins revenir à la charge cet été même s’il n’est pas dit que d’ici là le prix de Lemar ait baissé. Surtout, ils ont l’espoir secret de rapatrier avant cet été, Naby Keita, qui doit initialement les rejoindre au 30 juin 2018.

Besiktas rêve de Ibrahimovic

Le moins que l’on puisse dire c’est que Zlatan Ibrahimovic ne fait pas le retour espéré après sa longue blessure au genou. Éloigné des terrains durant plusieurs mois, le géant suédois peine à retrouver son niveau et tout le monde s’interroge sur la suite qu’Ibra pourrait donner à sa carrière. Alors que des rumeurs sur des intérêts insistants de la part de clubs américains et chinois reviennent souvent à la une, c’est aujourd’hui l’intérêt de Besiktas qui s’affiche sur le quotidien Fotomaç en première page. Le club turc rêverait de Zlatan et pourrait tenter de le convaincre de se lancer dans un dernier challenge.