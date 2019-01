Des émissaires du PSG à Amsterdam

En Espagne, le dossier De jong n’en finit plus de faire la Une ! Hier nous apprenions que le Barça n’abandonnait pas la piste du jeune milieu néerlandais, et organisait une rencontre avec l’agent du joueur du côté d’Amsterdam. Si on en croit les informations de Sport, de Jong aurait reporté le moment pour prendre sa décision finale à la semaine prochaine. « Une guerre pour de Jong » titre le journal catalan, qui ajoute, que Nacer Al-Khelaifi aurait immédiatement répondu au voyage des dirigeants blaugranas aux Pays-Bas, en envoyant deux émissaires pour faire en sorte que de Jong ne se fasse pas démarcher par d’autres clubs rivaux. Un dossier qui promet encore quelques rebondissements...

« Attrape-nous si tu peux »

En Angleterre, tous les tabloïds sont à fond sur le match de Liverpool. Les hommes de Jurgen Klopp continuent leur route en tête de la Premier League, et l’entraineur allemand a tenu a saluer le caractère de ses joueurs après la rencontre, remportée 4 buts à 3 par les Reds. « Attrape-nous si tu peux », s’amuse le Sunday Express. Le Daily Star aussi, fait sa une sur cette nouvelle victoire du leader anglais, et titre « on s’est battu jusqu’à la fin ». Une déclaration de Klopp qui ne doute pas de son équipe rapporte le journal anglais.

« Le meilleur Real de la saison »

En Liga, le Real Madrid l’a emporté hier 2-0 face au Séville FC. Et pour la presse ibérique, la Casa Blanca a gagné avec la manière. D’après Marca, « Le Real décolle » et réalise sa meilleure rencontre depuis le début de l’ère Solari. Un résultat obtenu notamment grâce à un grand Modric et un joli but de Casemiro, mais sans Marcelo et ISco toujours laissé de côté par l’entraîneur argentin. Le journal As va lui aussi droit au but, et semble conquis par la performance des Madrilènes, c’était « le meilleur Real de la saison », peut-on lire sur la première page du quotidien espagnol.