Duel PSG-Monaco sur le mercato !

Le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco se livrent une belle bataille pour le titre en Ligue 1... mais aussi sur le marché des transferts ! Cet hiver, le nom des deux clubs a été associé au jeune milieu offensif de Benfica, Gonçalo Guedes. Et à en croire A Bola, le club lisboète s’est décidé à vendre son talent de 20 ans dès cet hiver, à condition de recevoir 30 M€ ! Le journal avance que trois destinations semblent possibles : le PSG, l’ASM, ou la Premier League. Les deux clubs français savent ce qu’il leur reste à faire pour remporter le gros lot !

Agüero et David Silva menacés

Les choses vont mal à Manchester City. La défaite 4-0 face à Everton a sans doute définitivement éteint les rêves de titre des Skyblues, et le niveau de jeu proposé par Pep Guardiola et ses hommes n’est pas à la hauteur des espérances. En attendant de renouveler son effectif lors du prochain mercato estival, l’entraîneur espagnol compte sur sa nouvelle recrue, Gabriel Jesus, pour secouer ses cadres en difficulté. Selon The Mirror, l’arrivée du Brésilien place Sergio Agüero et David Silva, deux joueurs a priori intouchables, en grand danger. Le jeune champion olympique, qui pourrait faire ses grands débuts ce samedi, postule en effet pour un poste d’avant-centre ou d’attaquant excentré.

L’Inter rêve de James, la Juve vise 25 joueurs !

En Italie, on a déjà les yeux tournés vers le mercato estival, qui s’annonce bouillant. Selon le Corriere dello Sport, la Juventus et l’Inter sont prêts à toutes les folies pour recruter Marco Verratti. Le club milianais également sur les traces de James Rodriguez, en partance du Real Madrid. Et Tuttosport dévoile ce matin une liste de 25 joueurs suivis par la Juve pour cet été. Parmi eux, trois joueurs du Real Madrid (Isco, Kroos, Morata), un Français de l’étranger (N’Zonzi) et surtout six stars de Ligue 1 : Verratti, Matuidi et Rabiot du PSG, Bakayoko (ASM), ainsi que les Lyonnais Tolisso et Lacazette !